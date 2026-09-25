Azamgarh News: सीनियर पुरुष एथलेटिक्स प्रतियोगिता के लिए आजमगढ़ मंडल की टीम का चयन

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प्रतियोगिता में प्रतिभाग करने के लिए आजमगढ़ मंडल की टीम का चयन बृहस्पतिवार को सुखदेव पहलवान स्पोर्ट्स स्टेडियम में किया गया है।टीम का चयन एथलेटिक्स प्रशिक्षक मिथिलेश यादव और जिला एथलेटिक्स संघ आजमगढ़ के संयुक्त सचिव अनिल तिवारी की देखरेख में किया गया।चयनित खिलाड़ियों में प्रशांत कुमार, सचिन कनौजिया, विवेक यादव, मयंक सिंह, अजहरुद्दीन, शिव यादव, मुकेश कनौजिया, विनय कुमार, अभिषेक कुमार, आदर्श यादव, अनुकल्प गुप्ता, अमन यादव, सुमित कुमार, अंकित कुमार, सत्यम यादव और उदय प्रताप यादव शामिल हैं। चयनित खिलाड़ी प्रतियोगिता में आजमगढ़ मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे। संवाद