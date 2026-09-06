Azamgarh News: सौम्या सिंह ने राज्य बैडमिंटन प्रतियोगिता में जीता उपविजेता का खिताब
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:28 AM IST
Updated Sun, 06 Sep 2026 01:28 AM IST
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जिले की बैडमिंटन खिलाड़ी सौम्या सिंह ने उप्र राज्य सब-जूनियर (17 वर्ष से कम आयु वर्ग) बैडमिंटन प्रतियोगिता में उपविजेता का खिताब जीता। उन्होंने गाजियाबाद की कीरत चौधरी के साथ जोड़ी बनाकर यह उपलब्धि हासिल की। प्रतियोगिता मेरठ में 29 अगस्त से दो सितंबर तक आयोजित हुई। सौम्या और कीरत की जोड़ी ने क्वार्टर फाइनल में मेरठ की राधिका किंतल और समृद्धि की जोड़ी को 15-3, 15-7 से हराया। सेमीफाइनल में आगरा की प्रियंका गौतम और संगमित्रा गौतम की जोड़ी को तीन सेटों के संघर्षपूर्ण मुकाबले में 13-15, 15-12, 15-11 से शिकस्त दी।
फाइनल में उनका सामना आगरा की पलक यादव और वाराणसी की याना गुप्ता की जोड़ी से हुआ। कड़े मुकाबले में सौम्या और कीरत को 15-12, 15-10 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उन्हें उपविजेता के खिताब से संतोष करना पड़ा। सौम्या के मार्गदर्शक अजेंद्र राय ने बताया कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने लगन और मेहनत से प्रदेश में पहचान बनाई है।
सहयोग मिलता रहा तो वह जनपद को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाएंगी। सौम्या की उपलब्धि से खेल जगत में खुशी है। जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष डॉ. डीपी राय और सचिव डॉ. पीयूष कुमार सिंह सहित कई पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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फाइनल में उनका सामना आगरा की पलक यादव और वाराणसी की याना गुप्ता की जोड़ी से हुआ। कड़े मुकाबले में सौम्या और कीरत को 15-12, 15-10 से हार का सामना करना पड़ा। इसके साथ ही उन्हें उपविजेता के खिताब से संतोष करना पड़ा। सौम्या के मार्गदर्शक अजेंद्र राय ने बताया कि आर्थिक चुनौतियों के बावजूद उन्होंने लगन और मेहनत से प्रदेश में पहचान बनाई है।
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सहयोग मिलता रहा तो वह जनपद को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर गौरव दिलाएंगी। सौम्या की उपलब्धि से खेल जगत में खुशी है। जिला बैडमिंटन संघ के अध्यक्ष डॉ. डीपी राय और सचिव डॉ. पीयूष कुमार सिंह सहित कई पदाधिकारियों ने उन्हें बधाई देते हुए उज्ज्वल भविष्य की कामना की।
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