Azamgarh News: सरयू में बढ़ाव शुरू, देवारांचल की बढ़ी धुकधुकी

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नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से तटवर्ती गांवों के लोगों की धुकधुकी बढ़ गई है। ग्रामीण नदी के जलस्तर पर लगातार नजर बनाए हुए हैं। शुक्रवार शाम चार बजे बदरहुआ नाले पर सरयू का जलस्तर 70.70 मीटर दर्ज किया गया था।शनिवार को इसमें छह सेंटीमीटर की बढ़ोतरी दर्ज की गई और जलस्तर 70.76 मीटर पहुंच गया। इसी तरह डिघिया नाले पर शुक्रवार को जलस्तर 69.38 मीटर था, जो शनिवार को 12 सेंटीमीटर बढ़कर 69.50 मीटर हो गया।डिघिया नाले का खतरा बिंदु 70.40 मीटर है, जबकि अधिकतम जलस्तर 72.59 मीटर और न्यूनतम 68.90 मीटर है। शनिवार को यहां जलस्तर खतरा बिंदु से 90 सेंटीमीटर नीचे रहा। वहीं, बदरहुआ नाले पर खतरा बिंदु 71.68 मीटर और अधिकतम जलस्तर 73.52 मीटर निर्धारित है। यहां शनिवार को जलस्तर खतरा बिंदु से 92 सेंटीमीटर नीचे रहा।लगातार बारिश और नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी से देवारा क्षेत्र के तटवर्ती गांवों के लोगों की चिंता बढ़ गई है। ग्रामीणों का कहना है कि हाल में आई बाढ़ से अभी कई गांवों में जनजीवन पूरी तरह सामान्य नहीं हो पाया है। ऐसे में दोबारा जलस्तर बढ़ने से लोगों की परेशानी बढ़ सकती है। प्रशासन और ग्रामीण नदी के जलस्तर पर नजर बनाए हुए हैं।