Azamgarh News: 21 सितंबर को सार्वजनिक होगी यूपी बोर्ड परीक्षा केंद्रों की अनंतिम सूची

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इसमें संबंधित विद्यालयों के साथ परीक्षार्थियों के केंद्र आवंटन की जानकारी भी शामिल होगी। अनंतिम सूची 21 सितंबर 2026 को जिला केंद्र निर्धारण समितियों के समक्ष सार्वजनिक समीक्षा के लिए रखी जाएगी।जिला विद्यालय निरीक्षक अजय कुमार ने बताया कि परीक्षा केंद्र बनने के लिए अयोग्य विद्यालयों तथा ऐसे विद्यालय, जिनके खिलाफ मान्यता समाप्त करने की कार्रवाई चल रही है, उनकी अलग सूची भी जारी की जाएगी।यह सूची 23 सितंबर को माध्यमिक शिक्षा परिषद की वेबसाइट और जिला विद्यालय निरीक्षक के पोर्टल पर प्रदर्शित की जाएगी। 28 सितंबर को परीक्षा केंद्रों की अनंतिम सूची समाचार पत्रों में प्रकाशित कराई जाएगी।इसके बाद छात्र, अभिभावक, प्रधानाचार्य और विद्यालय प्रबंधक केंद्र निर्धारण या छात्र आवंटन को लेकर अपनी आपत्ति ऑनलाइन दर्ज करा सकेंगे। आपत्तियां माध्यमिक शिक्षा परिषद के पोर्टल के माध्यम से भेजी जाएंगी।प्राप्त आपत्तियों की जिला विद्यालय निरीक्षक स्तर पर जांच कराई जाएगी। जांच में उचित पाई जाने वाली आपत्तियों को जिला केंद्र निर्धारण समिति की संस्तुति के साथ परिषद को भेजा जाएगा। यह प्रक्रिया आठ अक्तूबर तक पूरी करनी होगी।इसके बाद परिषद की ओर से आपत्तियों पर विचार कर स्वीकृत परीक्षा केंद्र सूची तैयार की जाएगी। 17 अक्तूबर को स्वीकृत केंद्र सूची और परीक्षार्थियों के केंद्र आवंटन की जानकारी ऑनलाइन सार्वजनिक की जाएगी।यदि किसी छात्र का आवंटन निर्धारित क्षमता से अधिक वाले परीक्षा केंद्र पर होता है तो उसे भी आपत्ति दर्ज कराने का मौका मिलेगा। ऐसी आपत्तियां 22 अक्तूबर तक ऑनलाइन दर्ज की जा सकेंगी। सभी आपत्तियों के निस्तारण के बाद माध्यमिक शिक्षा परिषद 29 अक्तूबर 2026 को परीक्षा केंद्रों की अंतिम सूची जारी करेगा। इसमें छात्रों के परीक्षा केंद्र आवंटन की जानकारी भी शामिल रहेगी।