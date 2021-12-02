सरकारी स्कूल बंद कर शिक्षा के निजीकरण को दिया जा रहा बढ़ावा: नेहा

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आइसा की राष्ट्रीय अध्यक्ष कॉमरेड नेहा ने कहा कि यह यात्रा केवल एक यात्रा नहीं, बल्कि शिक्षा के कथित निजीकरण के खिलाफ जुटान है। उन्होंने आरोप लगाया कि एनईपी -2020 के जरिए शिक्षा के निजीकरण को बढ़ावा दिया जा रहा है और सरकारी स्कूल बंद किए जा रहे हैं। इसका सबसे अधिक असर गरीब, दलित, आदिवासी, मुस्लिम और छात्राओं की शिक्षा पर पड़ रहा है। प्रदेश अध्यक्ष कॉमरेड मनीष ने कहा कि प्रदेश में शिक्षकों के लाखों पद खाली हैं, लेकिन भर्ती नहीं की जा रही है। भाकपा (माले) के वरिष्ठ नेता कॉमरेड जय प्रकाश नारायण ने कहा कि आजमगढ़ अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ संघर्ष की धरती रही है। वर्तमान समय में शिक्षा के साथ लोकतांत्रिक अधिकारों पर भी हमला हो रहा है। उन्होंने बनारस में गांधी भवन जैसे संस्थानों पर बुलडोजर चलाए जाने का जिक्र करते हुए कहा कि यह लड़ाई केवल क्लासरूम तक सीमित नहीं, बल्कि संविधान और लोकतंत्र की रक्षा से भी जुड़ी है। संचालन प्रदेश सचिव शशांक ने किया। इस मौक पर कॉमरेड अभिषेक, वसीउद्दीन, रविंद्रनाथ राय, अनिल राय, फहीम, हेमंत कुमार, कल्पनाथ यादव आदि मौजूद थे।

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आजमगढ़। शिक्षा और रोजगार के सवाल को निकली जेन जी महाजुटान यात्रा रविवार को जिले में पहुंची। नेहरू हॉल में सभा में आइसा और भाकपा (माले) के नेताओं ने शिक्षा, रोजगार, छात्र अधिकार और लोकतांत्रिक संस्थाओं से जुड़े मुद्दे उठाए।