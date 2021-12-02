Azamgarh News: 82 करोड़ से बिजली निगम कराएगा 1731 कार्य
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:55 AM IST
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:55 AM IST
विज्ञापन
जिले में बिजली व्यवस्था को मजबूत करने और बढ़ती विद्युत मांग के अनुरूप संसाधन बढ़ाने के लिए बिजली निगम 1731 कार्य कराएगा। इसके लिए दोनों सर्किल की कार्ययोजना तैयार कर शासन को मंजूरी के लिए भेज दी गई है। प्रस्तावित कार्यों पर करीब 82 करोड़ रुपये खर्च होने का अनुमान है।
शासन से स्वीकृति मिलने के बाद कार्य शुरू कराया जाएगा। अधीक्षण अभियंता घनश्याम ने बताया कि बिजली निगम की ओर से चालू वर्ष में अतिरिक्त बिजनेस प्लान के तहत आजमगढ़ प्रथम और द्वितीय सर्किल के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
इसमें सबसे अधिक जोर वितरण व्यवस्था को मजबूत करने और ओवरलोडिंग की समस्या दूर करने पर दिया गया है। योजना के तहत जिले के 10 विद्युत उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इससे उपकेंद्रों पर बढ़ रहे भार को कम करने के साथ उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति देने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
इसके अलावा 42 स्थानों पर 11 केवी नई लाइन का निर्माण कराया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में 256 नए वितरण ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इससे नए कनेक्शन देने और ओवरलोड ट्रांसफार्मरों का भार कम करने में सुविधा होगी। योजना में 511 सुरक्षात्मक और प्रोटेक्शन से जुड़े अन्य कार्य भी शामिल किए गए हैं।
00 वर्जन
जिले में लगातार बढ़ रहे विद्युत भार को देखते हुए कार्ययोजना तैयार की गई है। इसमें उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जहां वर्तमान में विद्युत ढांचे पर अधिक भार है या भविष्य में आपूर्ति की जरूरत बढ़ने की संभावना है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद जरूरी प्रक्रिया पूरी कर कार्य कराया जाएगा। -घनश्याम, अधीक्षण अभियंता।
विज्ञापन
शासन से स्वीकृति मिलने के बाद कार्य शुरू कराया जाएगा। अधीक्षण अभियंता घनश्याम ने बताया कि बिजली निगम की ओर से चालू वर्ष में अतिरिक्त बिजनेस प्लान के तहत आजमगढ़ प्रथम और द्वितीय सर्किल के विभिन्न क्षेत्रों को शामिल किया गया है।
विज्ञापन
इसमें सबसे अधिक जोर वितरण व्यवस्था को मजबूत करने और ओवरलोडिंग की समस्या दूर करने पर दिया गया है। योजना के तहत जिले के 10 विद्युत उपकेंद्रों की क्षमता बढ़ाई जाएगी। इससे उपकेंद्रों पर बढ़ रहे भार को कम करने के साथ उपभोक्ताओं को बेहतर आपूर्ति देने में मदद मिलेगी।
विज्ञापन
इसके अलावा 42 स्थानों पर 11 केवी नई लाइन का निर्माण कराया जाएगा। विभिन्न क्षेत्रों में 256 नए वितरण ट्रांसफार्मर लगाए जाएंगे। इससे नए कनेक्शन देने और ओवरलोड ट्रांसफार्मरों का भार कम करने में सुविधा होगी। योजना में 511 सुरक्षात्मक और प्रोटेक्शन से जुड़े अन्य कार्य भी शामिल किए गए हैं।
00 वर्जन
जिले में लगातार बढ़ रहे विद्युत भार को देखते हुए कार्ययोजना तैयार की गई है। इसमें उन क्षेत्रों को प्राथमिकता दी गई है, जहां वर्तमान में विद्युत ढांचे पर अधिक भार है या भविष्य में आपूर्ति की जरूरत बढ़ने की संभावना है। शासन से मंजूरी मिलने के बाद जरूरी प्रक्रिया पूरी कर कार्य कराया जाएगा। -घनश्याम, अधीक्षण अभियंता।