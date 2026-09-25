Azamgarh News: नातिया कलाम से गूंजा मुबारकपुर, निकला गौसिया जुलूस
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:11 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:11 AM IST
विज्ञापन
मदरसा इस्लामिया अशरफिया एंड वेलफेयर सोसायटी के तत्वावधान में बृहस्पतिवार को गौस पाक हजरत अब्दुल कादिर जीलानी रहमतुल्लाह अलैह की याद में 30वां सालाना जुलूस-ए-गौसिया अकीदत और एहतेराम के साथ निकाला गया। जुलूस में दर्जनभर अंजुमनों ने शामिल होकर नातिया कलाम और मनकबत का नजराना पेश किया।
अरबी कैलेंडर के अनुसार रबीउस्सानी की 11वीं तारीख को ग्यारहवीं शरीफ मनाई जाती है। इसी क्रम में मदरसा इस्लामिया अशरफिया परिसर से जुलूस शुरू हुआ। जुलूस नगर के कदीमी रास्तों से गुजरते हुए पुनः मदरसा परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ।
जुलूस में अंजुमन फैज-ए-आम पुरा रानी, अंजुमन बाग-ए-रसूल पुरा रानी, अंजुमन अजीजिया पुरा सोफी, अंजुमन इजहार-ए-हुसैनी पुरा रानी, अंजुमन नवाए हक इस्लामपुरा, अंजुमन बाग-ए-इरम नेवादा, अंजुमन अजीजुल इस्लाम अजीज नगर, अंजुमन मजहरे हक अली नगर, अंजुमन गुलशने रजा नेवादा और अंजुमन तंजीमिया नेवादा के सदस्यों ने नातिया कलाम व मनकबत पेश की।
विज्ञापन
अध्यक्षता कैसर जावेद ने और संचालन रईस अहमद नेयाजी ने किया। इस दौरान अब्दुल्ला अलाउद्दीन, शिक्षक अरमान अहमद खान, महमूद अख्तर नोमानी, गुफरान अहमद आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
अरबी कैलेंडर के अनुसार रबीउस्सानी की 11वीं तारीख को ग्यारहवीं शरीफ मनाई जाती है। इसी क्रम में मदरसा इस्लामिया अशरफिया परिसर से जुलूस शुरू हुआ। जुलूस नगर के कदीमी रास्तों से गुजरते हुए पुनः मदरसा परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ।
विज्ञापन
जुलूस में अंजुमन फैज-ए-आम पुरा रानी, अंजुमन बाग-ए-रसूल पुरा रानी, अंजुमन अजीजिया पुरा सोफी, अंजुमन इजहार-ए-हुसैनी पुरा रानी, अंजुमन नवाए हक इस्लामपुरा, अंजुमन बाग-ए-इरम नेवादा, अंजुमन अजीजुल इस्लाम अजीज नगर, अंजुमन मजहरे हक अली नगर, अंजुमन गुलशने रजा नेवादा और अंजुमन तंजीमिया नेवादा के सदस्यों ने नातिया कलाम व मनकबत पेश की।
विज्ञापन
अध्यक्षता कैसर जावेद ने और संचालन रईस अहमद नेयाजी ने किया। इस दौरान अब्दुल्ला अलाउद्दीन, शिक्षक अरमान अहमद खान, महमूद अख्तर नोमानी, गुफरान अहमद आदि मौजूद रहे।