Azamgarh News: नातिया कलाम से गूंजा मुबारकपुर, निकला गौसिया जुलूस

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अरबी कैलेंडर के अनुसार रबीउस्सानी की 11वीं तारीख को ग्यारहवीं शरीफ मनाई जाती है। इसी क्रम में मदरसा इस्लामिया अशरफिया परिसर से जुलूस शुरू हुआ। जुलूस नगर के कदीमी रास्तों से गुजरते हुए पुनः मदरसा परिसर पहुंचकर संपन्न हुआ।जुलूस में अंजुमन फैज-ए-आम पुरा रानी, अंजुमन बाग-ए-रसूल पुरा रानी, अंजुमन अजीजिया पुरा सोफी, अंजुमन इजहार-ए-हुसैनी पुरा रानी, अंजुमन नवाए हक इस्लामपुरा, अंजुमन बाग-ए-इरम नेवादा, अंजुमन अजीजुल इस्लाम अजीज नगर, अंजुमन मजहरे हक अली नगर, अंजुमन गुलशने रजा नेवादा और अंजुमन तंजीमिया नेवादा के सदस्यों ने नातिया कलाम व मनकबत पेश की।अध्यक्षता कैसर जावेद ने और संचालन रईस अहमद नेयाजी ने किया। इस दौरान अब्दुल्ला अलाउद्दीन, शिक्षक अरमान अहमद खान, महमूद अख्तर नोमानी, गुफरान अहमद आदि मौजूद रहे।