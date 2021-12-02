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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Miscreants robbed a hawker at knifepoint; they fled leaving their motorcycle behind after being chased by villagers.

Azamgarh News: फेरीवाले को चाकू दिखाकर लूटा, ग्रामीणों के दौड़ाने पर बाइक छोड़ भागे बदमाश

Thu, 22 Oct 2026 01:18 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:18 AM IST
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Miscreants robbed a hawker at knifepoint; they fled leaving their motorcycle behind after being chased by villagers.
बरदह थाना क्षेत्र में बुधवार दोपहर दो बाइकों पर सवार पांच बदमाशों ने फेरीवाले को चाकू और अन्य हथियार दिखाकर उसकी बाइक की चाबी और मोबाइल छीन लिया। बदमाशों ने उससे रुपये भी मांगे।
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घटनास्थल के पास निर्माण कार्य कर रहे मजदूरों और ग्रामीणों ने उन्हें दौड़ाया तो वे जौनपुर की ओर भाग निकले। कुछ दूर आगे बदमाश बाइक छोड़कर फरार हो गए। सूचना पर पहुंची पुलिस ने पीड़ित की बाइक और मोबाइल बरामद कर उसे सौंप दिया।
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सीतापुर जिले के हजरतपुर थाना क्षेत्र का मूल निवासी राजू पुत्र लड्डन वर्तमान में निजामाबाद थाना क्षेत्र के फरिहा बाजार में रहकर फेरी लगाता है। वह सामान बेचकर परिवार का भरण-पोषण करता है। बुधवार दोपहर करीब 12 बजे वह जौनपुर की ओर से आ रहा था।
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इसी दौरान दो बाइकों पर सवार पांच बदमाश उसका पीछा करने लगे। बताया जाता है कि कुरथुआ पुलिया के पास राजू पेशाब करने के लिए रुका था। तभी पीछा कर रहे पांचों बदमाश वहां पहुंच गए।
आरोप है कि बदमाशों ने चाकू और अन्य हथियार दिखाकर उसकी बाइक की चाबी और मोबाइल छीन लिया। इसके बाद रुपये भी मांगने लगे। इसी दौरान आसपास सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के भवन का निर्माण कर रहे मजदूरों और ग्रामीणों की नजर घटना पर पड़ गई।
लोगों ने बदमाशों को दौड़ाया तो वे जौनपुर की तरफ भागने लगे। ग्रामीणों के पीछा करने पर बदमाश जौनपुर जिले में आरके के पास एक दुकान के नजदीक पहुंचे। वहां पीड़ित की बाइक की चाबी और मोबाइल छोड़कर अपनी बाइक से भाग निकले। इ
सके बाद स्थानीय लोगों ने पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही बरदह थाने की पुलिस मौके पर पहुंची और छानबीन शुरू की। पुलिस ने पीड़ित की बाइक और मोबाइल बरामद कर उसे सौंप दिया। हालांकि, घटना में शामिल बदमाशों का पता नहीं चल सका है।

थानाध्यक्ष चंद्रदीप कुमार ने बताया कि फेरीवाले के साथ घटना हुई थी। बदमाश मौके से भाग निकले। पीड़ित की बाइक और मोबाइल बरामद कर उसे सौंप दिया गया है। पुलिस आरोपियों का पता लगाने में जुटी है।
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