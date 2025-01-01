Azamgarh News: अखाड़े में 81 जोड़ी पहलवानों ने आजमाए दांव
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:34 AM IST
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:34 AM IST
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विजयादशमी पर पवनी कला गांव स्थित कंपोजिट विद्यालय परिसर में पारंपरिक विराट दंगल में विभिन्न क्षेत्रों से आए पहलवानों ने दमखम और दांव-पेच का प्रदर्शन किया। दंगल में कुल 81 जोड़ कुश्तियां हुईं। मुकाबले देखने के लिए बड़ी संख्या में ग्रामीण और कुश्ती प्रेमी जुटे रहे।
दंगल का शुभारंभ पहलवानों के स्वागत और सम्मान के साथ हुआ। मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह और विशिष्ट अतिथियों ने पहलवानों का उत्साहवर्धन किया। कहा कि पारंपरिक दंगल ग्रामीण संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं।
ऐसे आयोजन युवाओं में अनुशासन, साहस और खेल भावना विकसित करने के साथ भारतीय कुश्ती परंपरा को जीवंत बनाए रखते हैं। दंगल में महिला पहलवानों के चार जोड़ी मुकाबले भी हुए। प्रीति यादव और जैनिधि नेवी के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा।
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देव बदक कोटीसा, गाजीपुर और इसलोक गोरखपुर के बीच सात मिनट तक चले मुकाबले में इसलोक विजेता रहे। वहीं, आजमगढ़ के अनुज आर्य और वाराणसी के रोशन यादव के बीच आठ मिनट तक चले मुकाबले में रोशन यादव ने जीत दर्ज की।
अखाड़े में पहलवानों के दांव-पेच पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। बजरंगबली के जयकारों से परिसर गूंज उठा। संचालन वकील चौरसिया ने किया।
इस अवसर पर पूर्व विधायक लालगंज आजाद अरिमर्दन, मिथिलेश पांडेय, संजय पांडेय, सभाजीत पांडेय, प्रदीप सिंह, बंटू सिंह, दिलीप सिंह और अजीत लाल श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।
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दंगल का शुभारंभ पहलवानों के स्वागत और सम्मान के साथ हुआ। मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष ध्रुव कुमार सिंह और विशिष्ट अतिथियों ने पहलवानों का उत्साहवर्धन किया। कहा कि पारंपरिक दंगल ग्रामीण संस्कृति की अमूल्य धरोहर हैं।
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ऐसे आयोजन युवाओं में अनुशासन, साहस और खेल भावना विकसित करने के साथ भारतीय कुश्ती परंपरा को जीवंत बनाए रखते हैं। दंगल में महिला पहलवानों के चार जोड़ी मुकाबले भी हुए। प्रीति यादव और जैनिधि नेवी के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा।
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देव बदक कोटीसा, गाजीपुर और इसलोक गोरखपुर के बीच सात मिनट तक चले मुकाबले में इसलोक विजेता रहे। वहीं, आजमगढ़ के अनुज आर्य और वाराणसी के रोशन यादव के बीच आठ मिनट तक चले मुकाबले में रोशन यादव ने जीत दर्ज की।
अखाड़े में पहलवानों के दांव-पेच पर दर्शकों ने तालियां बजाकर उत्साह बढ़ाया। बजरंगबली के जयकारों से परिसर गूंज उठा। संचालन वकील चौरसिया ने किया।
इस अवसर पर पूर्व विधायक लालगंज आजाद अरिमर्दन, मिथिलेश पांडेय, संजय पांडेय, सभाजीत पांडेय, प्रदीप सिंह, बंटू सिंह, दिलीप सिंह और अजीत लाल श्रीवास्तव आदि मौजूद रहे।