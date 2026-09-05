Azamgarh News: जिवली में मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने जमुरता राय को दी श्रद्धांजलि
वाराणसी ब्यूरो
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:09 AM IST
Updated Sat, 05 Sep 2026 01:09 AM IST
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कई मंत्रियों और भाजपा नेताओं ने शुक्रवार को गोरखपुर क्षेत्र के क्षेत्रीय अध्यक्ष विनोद राय के जिवली स्थित आवास पर पहुंचकर जमुरता राय के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की। इस दौरान पार्टी नेताओं ने उनके चित्र पर माल्यार्पण कर श्रद्धांजलि अर्पित की।
इस दौरान सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। इनके अलावा मऊ, बलिया, बस्ती, गोरखपुर, जौनपुर, वाराणसी और गाजीपुर से भी भाजपा नेता और क्षेत्रीय गणमान्य लोग पहुंचे। सभी ने शोक संतप्त परिवार को ढांढ़स बंधाया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कामेश्वर सिंह, पूर्व विधायक वंदना सिंह, टीपू सिंह, ऋषिकांत राय, मार्टीनगंज के तहसीलदार हर्षित कुमार पांडेय, बजरंग बहादुर सिंह, अरुणाकर सिंह आदि मौजूद रहे।
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इस दौरान सुभासपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओमप्रकाश राजभर और प्रदेश सरकार में कैबिनेट मंत्री दारा सिंह चौहान भी उपस्थित रहे। इनके अलावा मऊ, बलिया, बस्ती, गोरखपुर, जौनपुर, वाराणसी और गाजीपुर से भी भाजपा नेता और क्षेत्रीय गणमान्य लोग पहुंचे। सभी ने शोक संतप्त परिवार को ढांढ़स बंधाया। इस दौरान भाजपा के प्रदेश उपाध्यक्ष कामेश्वर सिंह, पूर्व विधायक वंदना सिंह, टीपू सिंह, ऋषिकांत राय, मार्टीनगंज के तहसीलदार हर्षित कुमार पांडेय, बजरंग बहादुर सिंह, अरुणाकर सिंह आदि मौजूद रहे।
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