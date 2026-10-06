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Azamgarh News: चखने के 25 रुपये के लिए हत्या का आरोपी गिरफ्तार

Tue, 06 Oct 2026 12:54 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:54 AM IST
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Man arrested for murder over 25 worth of food tasting
बलरामपुर में शराब के ठेके पर हुई हत्या के मामले में गिरफ्तार आरोपी। स्रोत-पुलिस
नगर कोतवाली पुलिस ने युवक की हत्या के मामले में आरोपी विजय चौहान(50) को सोमवार को रोडवेज के पास से गिरफ्तार कर लिया। आरोपी शेखपुरा, थाना कोतवाली का निवासी है।
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कोतवाली प्रभारी यादवेंद्र पांडेय ने बताया कि तीन अक्तूबर को बलरामपुर स्थित अंग्रेजी शराब की दुकान के बाहर चखना, सिगरेट, पानी और गिलास के 25 रुपये के लेनदेन को लेकर दो पक्षों में कहासुनी हुई थी।
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विवाद बढ़ने पर विजय चौहान और उसके साथियों ने गाली-गलौज और धक्का-मुक्की की। बीच-बचाव करने आए दूसरे पक्ष के लोगों से भी मारपीट की गई।
मारपीट में एक युवक गंभीर रूप से घायल हो गया। उसे मंडलीय चिकित्सालय ले जाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। घटना के संबंध में कोतवाली में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। पुलिस ने विजय चौहान को गिरफ्तार कर आगे की कानूनी कार्रवाई शुरू कर दी है।
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