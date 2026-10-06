Azamgarh News: जलस्तर घटने से रोज नदी में समा रही 20 बीघा जमीन

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देवारा खास राजा गांव के सामने हाजीपुर-गोला पुल के पूर्वी तरफ कटान से किसानों की जमीन नदी में गिर रही है। इससे किसानों में चिंता बढ़ गई है।ग्रामीण परमानंद, प्रमोद, इंद्रावती ने बताया कि नदी की कटान की रफ्तार इतनी तेज है कि प्रतिदिन करीब 20 से 25 बीघा जमीन घाघरा में विलीन हो रही है। देवारा खास राजा के किसान राजेंद्र, योगेंद्र, गिरजा, शिवनाथ, विजय, इंद्रकेश और छागुर की जमीन कटान की जद में आ गई है।वहीं सहवदिया गांव में जगदीश, रमापति, रामदरस, विनोद पटेल, रामदास, दशरथ, सुभाष, पारस, अमेरिका, राजकुमारी, लहसु, पुनर्वास और अयोध्या समेत कई किसानों की जमीन नदी में कटकर गिर रही है।कटान से किसानों को अपनी उपजाऊ जमीन के साथ ही भविष्य की चिंता सताने लगी है। किसानों का कहना है कि जलस्तर कम होने के बाद कटान और तेज हो गई है। यदि समय रहते कटान रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में बड़ी मात्रा में कृषि भूमि नदी में समा सकती है।लेखपाल करेंगे जांच, मिलेगा मुआवजाउपजिलाधिकारी सगड़ी संजीव कुमार राय ने बताया कि किसानों की जमीन कटने की सूचना मिली है। स्थानीय लेखपाल को मौके पर भेजकर कटान से हुए नुकसान का निरीक्षण कराया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी।0011 सेमी घटा घाघरा का जलस्तरबदरहुआ नाले पर रविवार शाम चार बजे घाघरा का जलस्तर 71.39 मीटर दर्ज किया गया था, जो सोमवार को 11 सेंटीमीटर घटकर 71.28 मीटर हो गया। इसी तरह डिघिया नाले पर जलस्तर 70.50 मीटर से घटकर 70.39 मीटर रह गया। डिघिया का खतरा बिंदु 70.40 मीटर और अधिकतम जलस्तर 72.59 मीटर है। बदरहुआ में खतरा बिंदु 71.68 मीटर और अधिकतम जलस्तर 73.52 मीटर है।