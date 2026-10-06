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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   20 bighas of land are being swallowed by the river daily due to the receding water level.

Azamgarh News: जलस्तर घटने से रोज नदी में समा रही 20 बीघा जमीन

Tue, 06 Oct 2026 12:57 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Tue, 06 Oct 2026 12:57 AM IST
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20 bighas of land are being swallowed by the river daily due to the receding water level.
कटान करती घाघरा । संवाद
क्षेत्र में घाघरा (सरयू) नदी का जलस्तर लगातार घटने के साथ ही तटवर्ती गांवों में कटान तेज हो गई है। बरामदपुर, सहवदिया और देवारा खास राजा में नदी तेजी से खेतों को अपनी धारा में समेट रही है।
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देवारा खास राजा गांव के सामने हाजीपुर-गोला पुल के पूर्वी तरफ कटान से किसानों की जमीन नदी में गिर रही है। इससे किसानों में चिंता बढ़ गई है।
ग्रामीण परमानंद, प्रमोद, इंद्रावती ने बताया कि नदी की कटान की रफ्तार इतनी तेज है कि प्रतिदिन करीब 20 से 25 बीघा जमीन घाघरा में विलीन हो रही है। देवारा खास राजा के किसान राजेंद्र, योगेंद्र, गिरजा, शिवनाथ, विजय, इंद्रकेश और छागुर की जमीन कटान की जद में आ गई है।
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वहीं सहवदिया गांव में जगदीश, रमापति, रामदरस, विनोद पटेल, रामदास, दशरथ, सुभाष, पारस, अमेरिका, राजकुमारी, लहसु, पुनर्वास और अयोध्या समेत कई किसानों की जमीन नदी में कटकर गिर रही है।
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कटान से किसानों को अपनी उपजाऊ जमीन के साथ ही भविष्य की चिंता सताने लगी है। किसानों का कहना है कि जलस्तर कम होने के बाद कटान और तेज हो गई है। यदि समय रहते कटान रोकने के लिए प्रभावी कदम नहीं उठाए गए तो आने वाले दिनों में बड़ी मात्रा में कृषि भूमि नदी में समा सकती है।
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लेखपाल करेंगे जांच, मिलेगा मुआवजा
उपजिलाधिकारी सगड़ी संजीव कुमार राय ने बताया कि किसानों की जमीन कटने की सूचना मिली है। स्थानीय लेखपाल को मौके पर भेजकर कटान से हुए नुकसान का निरीक्षण कराया जाएगा। रिपोर्ट के आधार पर प्रभावित किसानों को नियमानुसार उचित मुआवजा दिलाने की कार्रवाई की जाएगी।

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11 सेमी घटा घाघरा का जलस्तर
बदरहुआ नाले पर रविवार शाम चार बजे घाघरा का जलस्तर 71.39 मीटर दर्ज किया गया था, जो सोमवार को 11 सेंटीमीटर घटकर 71.28 मीटर हो गया। इसी तरह डिघिया नाले पर जलस्तर 70.50 मीटर से घटकर 70.39 मीटर रह गया। डिघिया का खतरा बिंदु 70.40 मीटर और अधिकतम जलस्तर 72.59 मीटर है। बदरहुआ में खतरा बिंदु 71.68 मीटर और अधिकतम जलस्तर 73.52 मीटर है।
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