Azamgarh News: अकीदत के रंग में रंगा मजभीटा, गूंजा जश्ने ईद मिलादुन्नबी का पैगाम
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:13 AM IST
Updated Fri, 28 Aug 2026 12:13 AM IST
विज्ञापन
ईद मिलादुन्नबी के मौके पर बुधवार की देर रात मजभीटा गांव में जश्ने ईद मिलादुन्नबी के अवसर पर अंजुमन इत्तेहादुल मुस्लिमीन की कयादत में कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम की सदारत मौलाना अलाउद्दीन साहब ने की।
कार्यक्रम की शुरुआत हाफिज सैयद अबूबकर ने कुरआन की तिलावत से की। इसके बाद हसन रजा फैजी (झारखंड), शायर रजा भागलपुरी और शान अली ज्ञानवी ने नातख्वानी पेश कर माहौल को नूरानी बना दिया।
बिहार से आए मौलाना अख्तर फायकुल जमाली ने मोहब्बत भरे बयान में पैगंबर-ए-इस्लाम की आमद का किस्सा बयान किया। उन्होंने कहा कि नबी ने पूरी दुनिया को इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारे, एकता और न्याय का संदेश दिया। आज जरूरत है कि उनके बताए रास्ते पर चलते हुए इंसानियत और सामाजिक सौहार्द का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए।
विज्ञापन
कार्यक्रम में 12 अंजुमनों ने हिस्सा लिया। इनमें अंजुमन गुलशने मदीना चुनहटा, अंजुमन फिदाए मुस्तफा राजापट्टी, अंजुमन आशिकाने मुस्तफा भदुली, अंजुमन रजा कमेटी शिवली और अंजुमन गुलामाने मुस्तफा मुकुंदपुर सहित अन्य अंजुमन शामिल रहीं। नात और तकरीर का सिलसिला रात करीब 9:30 बजे शुरू होकर देर रात तक चलता रहा।
इस अवसर पर अनीस अहमद सिद्दीकी, नफीस अहमद, मोहम्मद आरिफ, सुलेमान रसीद, मोहम्मद तय्यब, तारिक सिद्दीकी, वसीम अफरोज, सैयद सैफुद्दीन, हसीब सिद्दीकी, फहीम अफरोज, अजमल सिद्दीकी, इनामुलहक सिद्दीकी आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
कार्यक्रम की शुरुआत हाफिज सैयद अबूबकर ने कुरआन की तिलावत से की। इसके बाद हसन रजा फैजी (झारखंड), शायर रजा भागलपुरी और शान अली ज्ञानवी ने नातख्वानी पेश कर माहौल को नूरानी बना दिया।
विज्ञापन
बिहार से आए मौलाना अख्तर फायकुल जमाली ने मोहब्बत भरे बयान में पैगंबर-ए-इस्लाम की आमद का किस्सा बयान किया। उन्होंने कहा कि नबी ने पूरी दुनिया को इंसानियत, मोहब्बत, भाईचारे, एकता और न्याय का संदेश दिया। आज जरूरत है कि उनके बताए रास्ते पर चलते हुए इंसानियत और सामाजिक सौहार्द का संदेश पूरी दुनिया तक पहुंचाया जाए।
विज्ञापन
कार्यक्रम में 12 अंजुमनों ने हिस्सा लिया। इनमें अंजुमन गुलशने मदीना चुनहटा, अंजुमन फिदाए मुस्तफा राजापट्टी, अंजुमन आशिकाने मुस्तफा भदुली, अंजुमन रजा कमेटी शिवली और अंजुमन गुलामाने मुस्तफा मुकुंदपुर सहित अन्य अंजुमन शामिल रहीं। नात और तकरीर का सिलसिला रात करीब 9:30 बजे शुरू होकर देर रात तक चलता रहा।
इस अवसर पर अनीस अहमद सिद्दीकी, नफीस अहमद, मोहम्मद आरिफ, सुलेमान रसीद, मोहम्मद तय्यब, तारिक सिद्दीकी, वसीम अफरोज, सैयद सैफुद्दीन, हसीब सिद्दीकी, फहीम अफरोज, अजमल सिद्दीकी, इनामुलहक सिद्दीकी आदि मौजूद रहे।