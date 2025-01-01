फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Mahatma Gandhi visited Shibli Academy in 1930; the bathing spot and the well remain preserved to this day.

Azamgarh News: 1930 में शिब्ली एकेडमी आए थे महात्मा गांधी, स्नान का स्थल और कुआं आज भी है संरक्षित

Fri, 02 Oct 2026 12:50 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 02 Oct 2026 12:50 AM IST
विज्ञापन
Mahatma Gandhi visited Shibli Academy in 1930; the bathing spot and the well remain preserved to this day.
दारुलमुसन्तेफीन शिब्ली एकेडमी। स्रोत-लाइब्रेरी
महात्मा गांधी का शिब्ली अकादमी के परिसर में आगमन इतिहास के पन्नों के सुनहरे अक्षरों में आज भी अंकित है। उन्होंने शाम की नमाज के वक्त शिब्ली एकेडमी में अपना कदम रखा था।
विज्ञापन

यहां आगमन के दौरान खातिरदारी से खुश होकर उन्होंने उर्दू में एक पत्र भी लिखा था, जो आज भी यहां मौजूद है। इतना ही नहीं, महात्मा गांधी ने एकेडमी के जिस कुएं से पानी लेकर चबूतरे पर बैठकर स्नान किया था, वह कुआं और चबूतरा दोनों संरक्षित हैं।
विज्ञापन

1857 के आजादी के संघर्षों से लेकर आजादी के लिए हुए सभी आंदोलनों में आजमगढ़ ने बढ़-चढ़कर अपनी भूमिका अदा की है। आजमगढ़ ने हर कदम पर अपना भरपूर योगदान दिया है।
विज्ञापन
विज्ञापन

इतिहास के पन्नों में आजमगढ़ का नाम स्वतंत्रता के लिए हुए संघर्षों के मुख्य केंद्रों के रूप में आज भी याद किया जाता है। आजमगढ़ की शिब्ली एकेडमी भी उन्हीं केंद्रों में से एक है, जहां महात्मा गांधी और जवाहरलाल नेहरू द्वारा कई बार दौरा किया गया। स्वतंत्रता आंदोलन के दौरान यह जगह रणनीतिक रूप से विशेष महत्वपूर्ण हुआ करती थी।
1929 का वह दौर, जब देश में स्वतंत्रता आंदोलन की गतिविधियां तेज हो रही थीं। इस दौरान महात्मा गांधी के कदम आजमगढ़ की सरजमीं पर पड़े थे। उनका शिब्ली अकादमी के परिसर में आगमन इतिहास के पन्नों के सुनहरे अक्षरों में आज भी अंकित है।
उन्होंने शाम की नमाज के वक्त शिब्ली एकेडमी में अपना कदम रखा था। महात्मा गांधी ने अपने आजमगढ़ प्रवास के दौरान शिब्ली एकेडमी के गेस्ट हाउस में प्रवास किया था। वहां स्थित एक कुएं पर स्नान भी किया था, जो आज भी इस परिसर में मौजूद है।
अकादमी के स्कॉलर उमैर सिद्दीक बताते हैं कि उस वक्त अकादमी के परिसर में नमाज चल रही थी। महात्मा गांधी का आगमन हुआ था। नमाज पढ़ते लोगों को देख उन्होंने अपने साथ के लोगों से शांत रहने का इशारा किया और नमाज पढ़ रहे लोगों के पीछे जाकर खुद बैठ गए।
000
आजादी के दीवानों से एकेडमी में की थी मुलाकात
अपने आजमगढ़ आगमन के दौरान उन्होंने यहां पर मौजूद स्वतंत्रता सेनानियों से मुलाकात भी की थी और आजादी के संघर्षों की रणनीति पर चर्चा भी की थी। इसके बाद एकेडमी के प्रबंधन के साथ मिलकर तत्कालीन समय में मौजूद एकेडमी की लाइब्रेरी में भी गए थे। कुतुबखाने में रखी गई उर्दू की किताबों को भी लालटेन की रोशनी में देखा और पढ़ा था। अकादमी के प्रबंधन की अगवानी और खिदमत से खुश होकर गांधी जी ने लोगों का शुक्रिया अदा किया था और शिब्ली अकादमी की लाइब्रेरी के लिए एक चिट्ठी भी लिखी थी, जो आज भी यहां मौजूद है।

00
महात्मा गांधी का उर्दू में लिखा खत लाइब्रेरी में मौजूद
महात्मा गांधी ने शिब्ली एकेडमी के तत्कालीन डायरेक्टर रहे मोहम्मद सैयद सुलेमान नदवी को भी उर्दू में पत्र लिखा था, जो आज भी शिब्ली एकेडमी की इस लाइब्रेरी में मौजूद है। तालीम की इस धरती के लिए गांधी जी द्वारा कई पत्र लिखे गए थे, जो यहां आज भी सुरक्षित रखे गए हैं।

दारुलमुसन्तेफीन शिब्ली एकेडमी। स्रोत-लाइब्रेरी

दारुलमुसन्तेफीन शिब्ली एकेडमी। स्रोत-लाइब्रेरी

विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed