Azamgarh News: धूमधाम से निकली लक्ष्मी-गणेश विसर्जन शोभायात्रा

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महाराजगंज नगर पंचायत में प्रतिमाओं को सजे ट्रैक्टर-ट्रालियों पर रखकर नगर भ्रमण कराया गया। शोभायात्रा कोहरौटी टोला, नया चौक, सहदेवगंज मोड़, थाना रोड, पुराना चौक और बजरंग चौक होते हुए भैरव बाबा धाम पहुंची, जहां विधि-विधान से विसर्जन किया गया।इस दौरान श्रद्धालु अबीर-गुलाल उड़ाते हुए जयकारे लगाते रहे। उधर, फूलपुर तहसील क्षेत्र के माहुल नगर पंचायत के शुक्र बाजार और सोमवारी बाजार तथा अंबारी-मुस्तफाबाद में स्थापित प्रतिमाओं की शोभायात्रा निकाली गई।माहुल में जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए ओंगरी नदी पहुंचा, जहां प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। लक्ष्मी-गणेश पूजा समिति की ओर से श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। अंबारी और आसपास के गांवों में भी भक्तिमय माहौल में प्रतिमाओं को विदाई दी गई।