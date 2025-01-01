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Azamgarh News: धूमधाम से निकली लक्ष्मी-गणेश विसर्जन शोभायात्रा

Wed, 11 Nov 2026 12:32 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 11 Nov 2026 12:32 AM IST
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Lakshmi-Ganesh immersion procession started with great pomp
माहुल में लक्ष्मी-गणेश की प्र​​तिमा विर्सजन को ले जाते। संवाद
जिले के महाराजगंज, माहुल, अंबारी सहित विभिन्न क्षेत्रों में सोमवार को मां लक्ष्मी और भगवान गणेश की प्रतिमाओं का धूमधाम से विसर्जन किया गया। दोपहर से शुरू हुआ शोभायात्राओं का सिलसिला देर रात तक चलता रहा। श्रद्धालु डीजे की धुन पर नाचते-गाते और जयकारे लगाते हुए प्रतिमाओं को विसर्जन स्थलों तक ले गए।
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महाराजगंज नगर पंचायत में प्रतिमाओं को सजे ट्रैक्टर-ट्रालियों पर रखकर नगर भ्रमण कराया गया। शोभायात्रा कोहरौटी टोला, नया चौक, सहदेवगंज मोड़, थाना रोड, पुराना चौक और बजरंग चौक होते हुए भैरव बाबा धाम पहुंची, जहां विधि-विधान से विसर्जन किया गया।
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इस दौरान श्रद्धालु अबीर-गुलाल उड़ाते हुए जयकारे लगाते रहे। उधर, फूलपुर तहसील क्षेत्र के माहुल नगर पंचायत के शुक्र बाजार और सोमवारी बाजार तथा अंबारी-मुस्तफाबाद में स्थापित प्रतिमाओं की शोभायात्रा निकाली गई।
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माहुल में जुलूस विभिन्न मार्गों से होते हुए ओंगरी नदी पहुंचा, जहां प्रतिमाओं का विसर्जन हुआ। लक्ष्मी-गणेश पूजा समिति की ओर से श्रद्धालुओं में प्रसाद वितरित किया गया। अंबारी और आसपास के गांवों में भी भक्तिमय माहौल में प्रतिमाओं को विदाई दी गई।
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