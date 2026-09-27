Azamgarh News: सर्पदंश से मजदूर की मौत, 15 दिन पहले बेटी का हुआ था जन्म

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परिजन अस्पताल ले जा रहे थे, तभी रास्ते में उसने दम तोड़ दिया। सूचना पर पहुंची पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया।रितिक बिंद मजदूरी कर परिवार का भरण-पोषण करता था। बृहस्पतिवार को वह अपने मौसा के साथ जलालपुर में निर्माणाधीन मकान पर मजदूरी करने गया था। रात में किसी समय उसे सांप ने डस लिया। हालत बिगड़ने पर उसके साथी पहले झाड़-फूंक कराने लगे।इसके बाद भी स्थिति में सुधार नहीं हुआ तो साथी उसे रसूलपुर अहमद अली स्थित घर लेकर पहुंचे। घर पहुंचने के बाद परिजन उसे अस्पताल ले जाने की तैयारी में जुट गए। अस्पताल ले जाते समय रास्ते में रितिक की हालत और बिगड़ गई और उसने दम तोड़ दिया।रितिक की शादी वर्ष 2023 में हुई थी। करीब 15 दिन पहले ही उसकी पत्नी ने एक बेटी को जन्म दिया था। परिवार के मुताबिक रितिक ही घर का एकमात्र कमाने वाला था। थानाध्यक्ष रामकिशोर शर्मा ने बताया कि रितिक के शव को पोस्टमार्टम के लिए जिला अस्पताल भेज दिया गया है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।