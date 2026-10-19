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Azamgarh News: पंडालों का निरीक्षण कर सुरक्षा के दिए निर्देश

Mon, 19 Oct 2026 12:59 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 19 Oct 2026 12:59 AM IST
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Instructions given by security
पंडालों का निरीक्षण कर सुरक्षा के दिए निर्देश
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मेंहनगर। दुर्गा पूजा के दौरान श्रद्धालुओं की सुरक्षा के मद्देनजर रविवार को थाना प्रभारी अभिराज सरोज ने पुलिस बल के साथ कस्बा सहित ग्रामीण क्षेत्रों में स्थापित पूजा पंडालों का निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने पंडाल व्यवस्थापकों को प्रवेश और निकास द्वार व्यवस्थित रखने, रास्तों को बाधामुक्त बनाने और भीड़ नियंत्रण के पर्याप्त इंतजाम करने के निर्देश दिए। आपात स्थिति से निपटने के लिए जरूरी व्यवस्थाएं सुनिश्चित करने को भी कहा। थाना प्रभारी ने सुरक्षा मानकों का पालन करने और श्रद्धालुओं की सुरक्षा को प्राथमिकता देने की हिदायत दी। लापरवाही से दुर्घटना होने पर संबंधित लोगों के खिलाफ कार्रवाई की चेतावनी भी दी। संवाद
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