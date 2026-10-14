फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Increased screen use at a young age is straining the eyes.

Azamgarh News: कम उम्र में स्क्रीन का इस्तेमाल बढ़ा रहा आंखों पर तनाव

Wed, 14 Oct 2026 11:52 PM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 14 Oct 2026 11:52 PM IST
विज्ञापन
Increased screen use at a young age is straining the eyes.
मोबाइल और लैपटॉप का ज्यादा इस्तेमाल बच्चों की आंखों के लिए परेशानी का कारण बन रहा है। कम उम्र में आंखों पर तनाव बढ़ रहा है। जिला अस्पताल की नेत्र रोग ओपीडी में रोजाना 12 साल से कम उम्र के सात से आठ बच्चे आंखों से जुड़ी शिकायत लेकर पहुंच रहे हैं।
विज्ञापन

ओपीडी में प्रतिदिन करीब 60 से 70 मरीजों का उपचार किया जा रहा है। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. रजनीश कुमार सेठ ने बताया कि मोबाइल और लैपटॉप की स्क्रीन पर लगातार नजर टिकाए रखने से बच्चों की पलकें झपकने की दर कम हो जाती है।
विज्ञापन

इससे आंखों की सतह पर नमी बनाए रखने वाली आंसुओं की परत प्रभावित हो सकती है। आंखों में सूखापन, लालिमा, चुभन और सिरदर्द की समस्या बढ़ सकती है। कम उम्र में स्क्रीन का अधिक इस्तेमाल आंखों पर तनाव बढ़ाता है।
विज्ञापन
विज्ञापन

बच्चों की आंखों में परेशानी होने पर अभिभावकों को लापरवाही नहीं करनी चाहिए और नेत्र विशेषज्ञ से जांच करानी चाहिए।
ऐसे करें बचाव—
- बच्चों को मोबाइल और लैपटॉप का अनावश्यक इस्तेमाल न करने दें।
- हर 20 मिनट स्क्रीन देखने के बाद 20 सेकंड तक 20 फीट दूर देखें।
- मोबाइल को आंखों से उचित दूरी पर रखें और अंधेरे में स्क्रीन देखने से बचें।
- बच्चों को बाहर खेलने और प्राकृतिक रोशनी में समय बिताने के लिए प्रोत्साहित करें।
- आंखों में लगातार जलन, लालिमा, धुंधलापन या दर्द होने पर डॉक्टर से परामर्श लें।
- बिना चिकित्सकीय सलाह के कोई आई ड्रॉप न डालें।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed