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Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   In case of crop damage, report the information on 14447 within 72 hours.

Azamgarh News: फसल खराब होने पर 72 घंटे में 14447 पर दर्ज कराएं सूचना

Sun, 27 Sep 2026 01:07 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:07 AM IST
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In case of crop damage, report the information on 14447 within 72 hours.
बारिश और तेज हवा से बीमित धान की फसल प्रभावित होने पर किसान 72 घंटे के भीतर टोल फ्री नंबर 14447 पर क्षति की सूचना दर्ज कराएं। सूचना दर्ज कराने के लिए किसान के पास मोबाइल नंबर, आधार नंबर, बैंक खाता संख्या और फसल बीमा पॉलिसी संख्या होना आवश्यक है।
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उप कृषि निदेशक आशीष कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत अधिसूचित फसलों का बीमा कराने वाले किसानों को प्राकृतिक आपदा से फसल क्षति होने पर नियमानुसार मुआवजा/क्षतिपूर्ति दिए जाने का प्रावधान है।
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जिले में लगातार बारिश और तेज हवा को देखते हुए किसानों से समय सीमा के भीतर अपनी क्षति की सूचना दर्ज कराने की अपील की गई है, ताकि उन्हें योजना का लाभ मिल सके।
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