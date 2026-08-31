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Azamgarh News: बाढ़ प्रभावित इलाके में निशुल्क नेत्र शिविर, 225 मरीजों की हुई जांच

Mon, 31 Aug 2026 12:21 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Mon, 31 Aug 2026 12:21 AM IST
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Free eye camp in flood-affected area; 225 patients examined.
लाटघाट/मेजवां। सगड़ी विधानसभा क्षेत्र के आराजी देवारा नैनिजोर नई बस्ती स्थित महुला गढ़वल बांध पर रविवार को निशुल्क नेत्र शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में डॉ. अमित सिंह और उनकी टीम ने करीब 225 मरीजों की आंखों की जांच की। साथ ही निशुल्क दवाओं के साथ चश्मा भी वितरित किया। नेत्र रोग विशेषज्ञ डॉ. नीरज सिंह ने बताया कि शिविर में सबसे अधिक मरीजों में नजदीक की वस्तुएं स्पष्ट ना दिखाई देने, आंख में माड़ा आने, पुरानी चोट और मोतियाबिंद की समस्या पाई गई। इसी क्रम में कैफी आजमी रोड स्थित सुदनीपुर में राजी देवी मेमोरियल ट्रस्ट की ओर से निशुल्क स्वास्थ्य जांच शिविर में 64 लोगों का स्वास्थ्य परीक्षण कर चिकित्सकों ने आवश्यक परामर्श दिया। डॉ. चंद्रमुखी ने बताया कि सिक्स लीड मोबाइल ईसीजी के माध्यम से हृदय की जांच की गई। संवाद
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