Azamgarh News: पुरानी पेंशन बहाली के लिए कर्मचारियों ने निकाली तिरंगा यात्रा

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यह यात्रा गांधी तिराहे से शुरू होकर विकास भवन, नेहरू हाल, अंबेडकर पार्क होते हुए कलेक्ट्रेट पहुंची। वहां कर्मचारियों ने मुख्यमंत्री के नाम का ज्ञापन डीएम को सौंपा।संघ के जिलाध्यक्ष सीपी यादव ने कहा कि कर्मचारियों के बुढ़ापे का एकमात्र सहारा पुरानी पेंशन है। सरकार को तुरंत ओपीएस बहाल कर देना चाहिए। कहा कि एनपीएस और यूपीएस कर्मचारियों के भविष्य के साथ खिलवाड़ है। इसे समाप्त किया जाए।वरिष्ठ उपाध्यक्ष गुलाब चौरसिया ने कहा कि सरकार ने जो एनपीएस लागू किया है, उससे कर्मचारी सेवानिवृत्त होने के बाद भुखमरी के कगार पर पहुंच जाएंगे। सफाई कर्मचारी समाज की रीढ़ हैं।जिलामंत्री ओंकारनाथ ने कहा कि संगठन की मजबूती से ही हमारी जीत होगी। सभी साथी एकजुट होकर सरकार को झुकाने का काम करेंगे। पुरानी पेंशन लेकर ही हम लोग दम लेंगे। तिरंगा यात्रा में जिलाजीत राय, बसंत कुमार बौद्ध, राजेंद्र चौहान, सुनील सिंह, जनार्दन यादव, अनिल मौर्य आदि कर्मचारी मौजूद रहे।