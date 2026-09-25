Azamgarh News: जायसवाल समाज की एकजुटता पर दिया जोर
वाराणसी ब्यूरो
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:12 AM IST
Updated Fri, 25 Sep 2026 01:12 AM IST
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कस्बा स्थित एक मैरिज हॉल में बृहस्पतिवार को जायसवाल समाज की बैठक हुई। इसमें समाज की एकजुटता बढ़ाने, सामाजिक भागीदारी मजबूत करने और युवाओं को जिम्मेदारियों से जोड़ने पर जोर दिया गया।
मुख्य अतिथि भाजपा नेता एवं केंद्रीय उपाध्यक्ष अरविंद जायसवाल ने कहा कि समाज की मजबूती के लिए आपसी मतभेद भुलाकर सभी को एक मंच पर आना होगा। कमजोर परिवारों की मदद, बच्चों की शिक्षा और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।
राजेश जायसवाल ने कहा कि एकजुटता गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए। विशिष्ट अतिथि महाराजगंज की चेयरमैन श्वेता जायसवाल ने महिलाओं और बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा पर जोर दिया।
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अर्पित जायसवाल ने समाज के इतिहास से परिचित कराने की आवश्यकता बताई। पूर्वांचल प्रभारी एवं राष्ट्रवादी सहस्त्रबाहु मंच के संरक्षक ने सेवा, सहयोग और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।
जायसवाल युवा समाज शाहगंज के प्रतिनिधि, आरती जायसवाल ने भी विचार रखे। बैठक में बबलू जायसवाल, संतोष जायसवाल, विनोद जायसवाल, पूर्व प्रधान देवी जायसवाल और विजय लाल जायसवाल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्षता राजेश जायसवाल ने की।
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मुख्य अतिथि भाजपा नेता एवं केंद्रीय उपाध्यक्ष अरविंद जायसवाल ने कहा कि समाज की मजबूती के लिए आपसी मतभेद भुलाकर सभी को एक मंच पर आना होगा। कमजोर परिवारों की मदद, बच्चों की शिक्षा और युवाओं को आगे बढ़ाने के लिए सामूहिक प्रयास जरूरी हैं।
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राजेश जायसवाल ने कहा कि एकजुटता गांव-गांव तक पहुंचनी चाहिए। विशिष्ट अतिथि महाराजगंज की चेयरमैन श्वेता जायसवाल ने महिलाओं और बेटियों की शिक्षा, सुरक्षा पर जोर दिया।
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अर्पित जायसवाल ने समाज के इतिहास से परिचित कराने की आवश्यकता बताई। पूर्वांचल प्रभारी एवं राष्ट्रवादी सहस्त्रबाहु मंच के संरक्षक ने सेवा, सहयोग और संगठन को मजबूत करने का आह्वान किया।
जायसवाल युवा समाज शाहगंज के प्रतिनिधि, आरती जायसवाल ने भी विचार रखे। बैठक में बबलू जायसवाल, संतोष जायसवाल, विनोद जायसवाल, पूर्व प्रधान देवी जायसवाल और विजय लाल जायसवाल समेत अन्य पदाधिकारी मौजूद रहे। अध्यक्षता राजेश जायसवाल ने की।