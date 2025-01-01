Azamgarh News: रावण का पुतला दहन, जयकारों से गूंजा क्षेत्र

विज्ञापन



कार्यक्रम की शुरुआत नगर पंचायत अध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव, आनंद प्रकाश तिवारी और ज्ञानेंद्र मिश्र ने भगवान श्रीराम व लक्ष्मण की आरती उतारकर की। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भगवान के दर्शन किए और फूल-माला व बताशा चढ़ाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की। विज्ञापन

इस दौरान शिवदान चौरसिया, मनीष चौरसिया, मुन्ना चौरसिया, प्रदीप तिवारी, मनोज जायसवाल, जीतबहादुर लाल श्रीवास्तव, मंगल जायसवाल, सुधीर बरनवाल, हिमांशु जायसवाल, श्रवण कुमार, राकेश जायसवाल, रितेश शिल्पकार, पप्पू सेठ, आलोक चौरसिया, संतोष चौरसिया और नितिन जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद कार्यक्रम की शुरुआत नगर पंचायत अध्यक्ष पुरुषोत्तम यादव, आनंद प्रकाश तिवारी और ज्ञानेंद्र मिश्र ने भगवान श्रीराम व लक्ष्मण की आरती उतारकर की। श्रद्धालुओं ने पुष्प वर्षा कर भगवान के दर्शन किए और फूल-माला व बताशा चढ़ाकर परिवार की सुख-समृद्धि की कामना की।इस दौरान शिवदान चौरसिया, मनीष चौरसिया, मुन्ना चौरसिया, प्रदीप तिवारी, मनोज जायसवाल, जीतबहादुर लाल श्रीवास्तव, मंगल जायसवाल, सुधीर बरनवाल, हिमांशु जायसवाल, श्रवण कुमार, राकेश जायसवाल, रितेश शिल्पकार, पप्पू सेठ, आलोक चौरसिया, संतोष चौरसिया और नितिन जायसवाल सहित अन्य लोग मौजूद रहे। संवाद

विज्ञापन

विज्ञापन

जीयनपुर स्थित रामलीला मैदान में राम-रावण युद्ध के मंचन के दौरान रावण का वध किया गया। इसके बाद भगवान श्रीराम, लक्ष्मण और हनुमान की झांकी निकाली गई। अजमतगढ़ रोड पर रावण का पुतला दहन किया गया। पुतला जलते ही श्रीराम के जयकारों और पटाखों की आवाज से पूरा क्षेत्र गूंज उठा।