Azamgarh News: रेलवे परिसर में सफाई कर आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की

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आंदोलनकारियों ने रेलवे स्टेशन परिसर में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इसके बाद समिति की बैठक हुई, जिसमें मांग को लेकर आगे के आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई।प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सराय रानी रेलवे स्टेशन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। समिति ने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का संकेत दिया। मंगलवार को सफाई अभियान में अमरजीत यादव, अजय सैनी, मिथुन, सुभाष, अमन, संतोष, रजनीश बरनवाल, सरोज चौरसिया, बबलू पटवा, पप्पू आदि शामिल रहे। संवाद