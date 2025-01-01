Azamgarh News: रेलवे परिसर में सफाई कर आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की
वाराणसी ब्यूरो
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:33 AM IST
Updated Wed, 09 Sep 2026 12:33 AM IST
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शाहगंज रेलमार्ग पर शहर से करीब सात किलोमीटर दूर स्थित सराय रानी रेलवे स्टेशन को सिटी स्टेशन का दर्जा दिलाने की मांग को लेकर सराय रानी विकास संघर्ष समिति का धरना मंगलवार को भी जारी रहा।
आंदोलनकारियों ने रेलवे स्टेशन परिसर में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इसके बाद समिति की बैठक हुई, जिसमें मांग को लेकर आगे के आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई।
प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सराय रानी रेलवे स्टेशन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। समिति ने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का संकेत दिया। मंगलवार को सफाई अभियान में अमरजीत यादव, अजय सैनी, मिथुन, सुभाष, अमन, संतोष, रजनीश बरनवाल, सरोज चौरसिया, बबलू पटवा, पप्पू आदि शामिल रहे। संवाद
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आंदोलनकारियों ने रेलवे स्टेशन परिसर में सफाई अभियान चलाकर स्वच्छता का संदेश दिया। इसके बाद समिति की बैठक हुई, जिसमें मांग को लेकर आगे के आंदोलन की रणनीति पर चर्चा की गई।
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प्रदर्शनकारियों ने कहा कि सराय रानी रेलवे स्टेशन क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण है। समिति ने मांग पूरी होने तक आंदोलन जारी रखने का संकेत दिया। मंगलवार को सफाई अभियान में अमरजीत यादव, अजय सैनी, मिथुन, सुभाष, अमन, संतोष, रजनीश बरनवाल, सरोज चौरसिया, बबलू पटवा, पप्पू आदि शामिल रहे। संवाद
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