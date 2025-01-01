Azamgarh News: डिप्टी एसपी सभाजीत चौहान को मिलेगा केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक

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वर्तमान में सीबीआई लखनऊ में तैनात डिप्टी एसपी सभाजीत चौहान ने अगस्त 2025 में सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के इंस्पेक्टर और अन्य कर्मियों के खिलाफ दर्ज रिश्वतखोरी के मामले की विवेचना की थी। इस मामले में आरोपियों को दस लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। विवेचना में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया है। विज्ञापन

गृह मंत्रालय की ओर से जारी सूची के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कुल 22 पुलिसकर्मियों को इस पदक से सम्मानित किया जाएगा। 31 अक्तूबर को पदक के लिए चयनित अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची जारी की गई थी। पदक के लिए चयनित होने पर सभाजीत चौहान ने इसे गौरव का विषय बताया। वर्तमान में सीबीआई लखनऊ में तैनात डिप्टी एसपी सभाजीत चौहान ने अगस्त 2025 में सेंट्रल नारकोटिक्स ब्यूरो के इंस्पेक्टर और अन्य कर्मियों के खिलाफ दर्ज रिश्वतखोरी के मामले की विवेचना की थी। इस मामले में आरोपियों को दस लाख रुपये की रिश्वत लेते हुए पकड़ा गया था। विवेचना में उत्कृष्ट कार्य के लिए उन्हें इस सम्मान के लिए चुना गया है।गृह मंत्रालय की ओर से जारी सूची के अनुसार, उत्तर प्रदेश के कुल 22 पुलिसकर्मियों को इस पदक से सम्मानित किया जाएगा। 31 अक्तूबर को पदक के लिए चयनित अधिकारियों और कर्मचारियों की सूची जारी की गई थी। पदक के लिए चयनित होने पर सभाजीत चौहान ने इसे गौरव का विषय बताया।

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विकास खंड तरवां के रासेपुर निवासी डिप्टी एसपी सभाजीत चौहान को वर्ष 2026 के केंद्रीय गृहमंत्री दक्षता पदक के लिए चुना गया है। विवेचना के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए प्रदेश के जिन पुलिस अधिकारियों का चयन हुआ है, उनमें उनका नाम भी शामिल है। इस उपलब्धि से उनके परिजनों और क्षेत्र के लोगों में खुशी का माहौल है।