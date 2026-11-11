यूपी: त्योहार बीते, स्लीपर और जनरल कोच में पैर रखने तक की जगह नहीं; अब लौटने के लिए सीट की मारामारी

इस भीड़ के पीछे त्योहारों के बाद काम पर लौटने की मजबूरी भी है। रोजी-रोटी के लिए दूसरे राज्यों में रहने वाले कामगार समय से अपने कार्यस्थलों पर पहुंचना चाहते हैं, लेकिन ट्रेनों में जगह नहीं मिलने से उनकी परेशानी बढ़ गई है।



रेलवे की ओर से यात्रियों का दबाव कम करने के लिए फेस्टिवल और पूजा स्पेशल ट्रेनें चलाई जा रही हैं, लेकिन नियमित ट्रेनों में सीटों की उपलब्धता अब भी बड़ी चुनौती बनी हुई है।



खुरासन रोड के आरक्षण लिपिक मनोज कुमार ने बताया कि इन दिनों ट्रेनें पूरी तरह भरी चल रही हैं। छठ पूजा के बाद यात्रियों की भीड़ कम होने और ट्रेनों में स्थिति सामान्य होने की संभावना है। फिलहाल यात्रियों को सफर के लिए कंफर्म टिकट मिलना मुश्किल हो रहा है।