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विश्वविद्यालय के कुलपति प्रो. संजीव कुमार के संरक्षण में आयोजित प्रतियोगिता का शुभारंभ महाविद्यालय के प्राचार्य प्रो. सर्वेश पांडेय ने किया। इस दौरान विश्वविद्यालय के क्रीड़ा सचिव प्रो. अमरजीत ने कहा कि टेबल टेनिस अनुशासन और खेल भावना का खेल है। प्रतियोगिता में सभी टीमों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए जीत के लिए पूरा दमखम लगाया।आयोजन सचिव डॉ. हरिलाल ने बताया कि प्रतियोगिता में डीसीएसके पीजी कॉलेज मऊ, श्री गांधी पीजी कॉलेज मालटारी, सर्वोदय पीजी कॉलेज घोसी और रघुपुर पीजी कॉलेज की टीमों ने प्रतिभाग किया। विश्वविद्यालय की पर्यवेक्षक प्रो. अर्पिता मिश्रा ने निष्पक्ष आयोजन के लिए खेल गतिविधियों पर नजर रखी।निर्णायक की भूमिका धर्मेंद्र कौशिक और सर्वेश ने निभाई। समापन पर विजेता और उपविजेता टीम को प्रो. अमरजीत और प्रो. अर्पिता मिश्रा ने पुरस्कार प्रदान किए। प्राचार्य प्रो. सर्वेश पांडेय ने आयोजन के लिए विश्वविद्यालय के प्रति आभार जताया। कुलपति ने प्रतियोगिता के सफल आयोजन पर महाविद्यालय परिवार को बधाई दी। कार्यक्रम का संयोजन डॉ. हरिलाल ने किया।