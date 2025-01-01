Azamgarh News: 25 हजार का इनामी बदमाश गिरफ्तार

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वह चोरी की घटना में आरोपी था। कोतवाली प्रभारी संजय सिंह ने बताया कि 06 जुलाई 2022 को श्वेता सिंह निवासी पनशब्दा, जीयनपुर ने तहरीर दी थी कि सर्वेश सिंह और विकास उर्फ अभिषेक ने घर का ताला तोड़कर आभूषण, बर्तन और रुपये चोरी कर लिए थे।इस संबंध में कोतवाली जीयनपुर में प्राथमिकी दर्ज की गई थी। विवेचना के दौरान अभियुक्त विकास उर्फ अभिषेक के कब्जे से 20024 रुपये की बरामदगी होने पर मुकदमे में धारा 411 भादवि बढ़ाई गई और उसके विरुद्ध आरोप-पत्र प्रेषित किया गया।अभियुक्त सर्वेश सिंह लगातार गिरफ्तारी से बचता रहा। न्यायालय में उपस्थित न होने पर 31 दिसंबर 2023 को उसके विरुद्ध कुर्की की कार्रवाई की गई। 7 सितंबर 2026 को पुलिस अधीक्षक द्वारा उसकी गिरफ्तारी के लिए 25000 रुपये का पुरस्कार घोषित किया गया था। गिरफ्तार आरोपी पर जीयनपुर कोतवाली में तीन और रौनापार थाने में एक प्राथमिकी दर्ज है।