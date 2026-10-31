सत्ता का संग्राम: आजमगढ़ जिले के मेहनगर विधानसभा में कितना आया बदलाव, जनता ने गिनाए बड़े मुद्दे

उत्तर प्रदेश में 2027 का विधानसभा चुनाव को लेकर जनता ने अपने मुद्दों की सूची तैयार करनी शुरू कर दी है। पांच साल में क्या बदला और क्या अब भी जस का तस है, इसका जवाब नेताओं के मंच से नहीं, बल्कि गांव, बाजार और मोहल्लों में मिल रहा है। अमर उजाला की टीम 'सत्ता का संग्रा' अभियान के तहत इसी जमीनी हकीकत को समझने अलग-अलग विधानसभा क्षेत्रों में पहुंच रही है। क्षेत्र के अलग-अलग इलाकों में लोगों से हुई बातचीत में सरकार की कानून-व्यवस्था से लेकर किसान सम्मान निधि, रोजगार, व्यापार की सुरक्षा, सड़क, बिजली, पानी और जल निकासी तक के मुद्दे सामने आए। कई लोगों ने मौजूदा व्यवस्था और सरकारी योजनाओं की तारीफ की तो कुछ ने स्थानीय विकास की रफ्तार पर सवाल खड़े किए। जनप्रतिनिधि के कामकाज को लेकर भी लोगों की राय बंटी दिखी। ऐसे में 2027 की सियासी लड़ाई में जनता किसे मुद्दा बनाएगी और किस काम को वोट का आधार मानेगी, इसकी तस्वीर अभी से उभरने लगी है।

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