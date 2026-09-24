Azamgarh News: जनगणना की तैयारी तेज, 11,500 गणना ब्लॉक तैयार

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बताया गया कि जिले में जनगणना के लिए करीब 11,500 गणना ब्लॉक बनाए गए हैं। इन्हें 16 नगरीय और आठ ग्रामीण चार्ज में बांटा गया है।जनगणना कार्य की निगरानी के लिए जिलाधिकारी को प्रमुख जनगणना अधिकारी, सीडीओ को अपर प्रमुख जनगणना अधिकारी और एडीएम को जिला जनगणना अधिकारी की जिम्मेदारी दी गई है।चार मास्टर ट्रेनरों का प्रशिक्षण 16 से 19 सितंबर तक लखनऊ में पूरा हो चुका है। पांच अक्तूबर से फील्ड ट्रेनरों का प्रशिक्षण प्रस्तावित है। इसके बाद तहसील मुख्यालयों पर प्रगणकों और सुपरवाइजरों को प्रशिक्षण दिया जाएगा।जिले में करीब 9,000 प्रगणक और 2,000 सुपरवाइजर 24 चार्ज में तैनात किए जा रहे हैं। अधिकारियों ने बताया कि सभी तैयारियां समयसीमा से पहले पूरी कराने और मैदानी कार्य की नियमित निगरानी पर जोर दिया जा रहा है। संवाद