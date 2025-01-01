Azamgarh News: रिठिया में सीसी सड़क का लोकार्पण, विधायक ने सरकार पर उठाए सवाल

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लोकार्पण के बाद हुई पीडीए जनसभा में विधायक ने प्रदेश सरकार की नीतियों और विभिन्न मुद्दों पर सवाल उठाए। उन्होंने प्राथमिक विद्यालयों को बंद किए जाने, 69 हजार शिक्षक भर्ती, लेखपाल भर्ती में आरक्षण, महंगाई, पेपर लीक और कानून व्यवस्था का मुद्दा उठाया।अधिकारियों और कर्मचारियों के तबादलों में उन्होंने अनियमितता के आरोप लगाए। अतरौलिया उपखंड अधिकारी को हटाए जाने के मामले में पंचायती राज मंत्री के प्रस्तावित धरने का भी उन्होंने जिक्र किया।ब्लॉक प्रमुख चंद्रशेखर यादव ने शिक्षा, स्वास्थ्य और रोजगार से जुड़े मुद्दे भी उठाए। कार्यक्रम की अध्यक्षता बड़े बाबू रमेश और संचालन जयप्रकाश यादव ने किया। इस दौरान सुभाष चंद्र जायसवाल, चंद्रजीत यादव, कन्हैया गौड़, राधेश्याम यादव आदि ग्रामीण मौजूद रहे।