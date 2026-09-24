Azamgarh News: ठंडे बस्ते में अभियान, शहरी की पटरियों पर फिर अतिक्रमण

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इसके चलते कई प्रमुख मार्गों पर आवागमन प्रभावित हो रहा है और लोगों को आए दिन जाम की समस्या से जूझना पड़ रहा है। जिला अस्पताल के गेट के ठीक बगल में फल की दुकानें सड़कों तक सजी रहती हैं। इससे मरीजों, तीमारदारों व एंबुलेंस को आने-जाने में परेशानी होती है।यही हाल सिधारी हाइडिल चौराहा से गाजीपुर जाने वाले मार्ग का है। ठेले वालों के अतिक्रमण के कारण सवारी भरने के लिए वाहन सड़कों पर खड़े होते हैं। इससे आए दिन जाम की समस्या बन जाती है।यहां एक वर्ष पूर्व अतिक्रमण हटाया गया था, लेकिन फिर से पटरी पर कब्जा हो गया है। सिधारी पुल पर आवागमन के लिए बने फुटपाथ पर सब्जी, कपड़े और फल की अस्थायी दुकानें लग रही हैं। नगर पालिका चौराहे पर भी दुकानदारों ने सड़क तक अतिक्रमण कर रखा है।शहर निवासी विनोद जायसवाल, अरविंद सेठ, अजय यादव ने बताया कि पिछले साल अतिक्रमण हटाने के लिए अभियान चला था, लेकिन अब बंद है। इसके कारण फिर से पटरियों व सड़कों तक अतिक्रमण हो गया है। अतिक्रमण के कारण लोग सड़कों पर वाहन खड़ा कर खरीदारी करने चले जाते हैं। इससे अक्सर जाम लगता है।00जाम में फंस जाती है एंबुलेंसजिला महिला अस्पताल के मुख्य गेट के दोनों तरफ फिर से अस्थायी दुकानदारों का कब्जा हो गया है। इसके कारण यहां अक्सर जाम की स्थिति बन जाती है। इस जाम में कई बार एंबुलेंस भी फंस जाती है, लेकिन नगर पालिका प्रशासन इसे हटवा नहीं रहा है। तकिया से पहाड़पुर मार्ग, सिविललाइन, चौक क्षेत्र में सड़क तक अतिक्रमण हो गया है।00अतिक्रमणकारियों को चिह्नित किया जा रहा है। शहर में पटरियों पर जितनी भी अस्थायी दुकानें फिर से लगाई गई हैं, उन्हें जल्द ही प्रशासन के सहयोग से हटवाया जाएगा।डॉ. बृजेश कुमार, अधिशासी अधिकारी नगर पालिका आजमगढ़।