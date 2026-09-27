फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Body of young man who had left home found hanging from a tree in the morning.

Azamgarh News: घर से निकले युवक का सुबह पेड़ से लटका मिला शव

Sun, 27 Sep 2026 01:00 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Sun, 27 Sep 2026 01:00 AM IST
विज्ञापन
Body of young man who had left home found hanging from a tree in the morning.
गंभीरपुर थाना क्षेत्र के हरईरामपुर गांव में शुक्रवार रात घर से निकले अरमान (40) का शनिवार सुबह गांव के सिवान स्थित आम के बगीचे में पेड़ से लटका शव मिला। पुलिस और फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच कर साक्ष्य जुटाए।
विज्ञापन

हरईरामपुर निवासी अरमान पहले सैलून चलाते थे। उनकी पत्नी सूफियाना के अनुसार, अरमान पिछले कुछ समय से मानसिक रूप से परेशान चल रहे थे और उनका इलाज भी चल रहा था। शुक्रवार रात करीब 11 बजे वह घर से बिना बताए निकल गए।
विज्ञापन

काफी देर तक वापस नहीं लौटने पर परिजनों ने उनकी तलाश शुरू की, लेकिन कोई जानकारी नहीं मिली। शनिवार सुबह ग्रामीण गांव के सिवान स्थित आम के बगीचे की ओर गए तो एक पेड़ से अरमान का शव लटका देखा।
विज्ञापन
विज्ञापन

सूचना पर थाना प्रभारी अमित कुमार त्रिपाठी पुलिस टीम के साथ मौके पर पहुंचे। फॉरेंसिक टीम ने भी घटनास्थल की जांच-पड़ताल की। पुलिस ने शव को पेड़ से उतरवाकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया।

पत्नी की तहरीर के आधार पर पुलिस ने प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है। थाना प्रभारी अमित कुमार त्रिपाठी ने बताया कि तहरीर के आधार पर प्राथमिकी दर्ज कर मामले की जांच की जा रही है।
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed