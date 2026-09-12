Azamgarh News: फंदे से लटका मिला विवाहिता का शव, जांच में जुटी पुलिस

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फॉरेंसिक टीम ने घटनास्थल की जांच की। इसके बाद पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। परिजनों के अनुसार सुबह नींद से उठने के बाद घर के लोगों ने तनु का शव फंदे से लटका देखा।जानकारी मिलते ही मायके पक्ष के लोग भी तियरा गांव पहुंच गए। तनु मूल रूप से पियरिया, बलिया की रहने वाली थीं। जून 2023 में उनका विवाह तियरा गांव निवासी अनिकेश सिंह के साथ हुआ था।पति परदेस में रहकर काम करते हैं। तनु घर पर बुजुर्ग सास-ससुर और करीब ढाई साल के बच्चे के साथ रहती थीं। थाना प्रभारी अखिलेश कुमार सिंह ने बताया कि किसी पक्ष की ओर से कोई तहरीर नहीं मिली है। पुलिस घटना के सभी पहलुओं की जांच कर रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट और जांच में सामने आने वाले तथ्यों के आधार पर आगे की कार्रवाई की जाएगी।