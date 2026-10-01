Azamgarh News: प्रदेशीय विद्यालयी खेलों में आजमगढ़ का शानदार प्रदर्शन

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सेमीफाइनल में स्पोर्ट्स कॉलेज गोरखपुर से हार के बाद टीम को प्रदेश में तीसरा स्थान प्राप्त हुआ। इसी तरह अंडर-19 बालिका और अंडर-17 बालिका वर्ग की टीमों ने भी सेमीफाइनल तक का सफर तय किया। दोनों टीमों को प्रदेश में चौथा स्थान मिला।खिलाड़ियों के प्रदर्शन पर जनपदीय एवं मंडलीय अधिकारियों ने टीम के खिलाड़ियों, टीम मैनेजर और कोच नीरज राय, सुनील चौरसिया, अभिषेक कुमार आदि को बधाई दी। वहीं, देवरिया में आयोजित प्रदेशीय विद्यालयी कुश्ती प्रतियोगिता में आजमगढ़ के खिलाड़ियों ने सात पदक जीतकर जिले का गौरव बढ़ाया।बालिका वर्ग में 14 वर्ष की अनुप्रिया यादव ने 50 किलोग्राम भार वर्ग में कांस्य और सुगंधा पाल ने रजत पदक हासिल किया। 17 वर्ष बालिका वर्ग में तनु यादव ने कांस्य और 19 वर्ष बालिका वर्ग में अनुप्रिया यादव ने कांस्य पदक जीता।बालक वर्ग में 14 वर्ष के कार्तिक यादव और शशि यादव ने कांस्य पदक हासिल किया, जबकि 19 वर्ष बालक वर्ग में अनुज यादव ने कांस्य पदक जीता।टीम के कोच एवं मैनेजर दीपक कुमार सिंह और अवधेश यादव रहे। खिलाड़ियों के इस प्रदर्शन पर संयुक्त शिक्षा निदेशक आजमगढ़ मंडल डॉ. राजेश कुमार आर्य, जिला विद्यालय निरीक्षक अजय कुमार, मंडलीय क्रीड़ा सचिव दिनेश कुमार सिंह, भूपेश सिंह, विनोद सिंह, राम जन्म, संदीप वर्मा आदि ने खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को बधाई दी।