Azamgarh News: मंडलीय योगासन प्रतियोगिता में आजमगढ़ बना चैंपियन
वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:27 AM IST
Updated Thu, 01 Oct 2026 12:27 AM IST
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प्रतिभा निकेतन इंटर कॉलेज एटलस पोखरा में मंडलीय विद्यालयी योगासन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में आजमगढ़, मऊ और बलिया के खिलाड़ियों ने बालक-बालिका वर्ग में प्रतिभाग किया। प्रतियोगिता का उद्घाटन मंडलीय क्रीड़ा सचिव दिनेश कुमार सिंह ने किया।
प्रतियोगिता में अंडर-14, 17 और 19 बालक-बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने योगासन की विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया। सभी वर्गों में आजमगढ़ के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया और मंडलीय चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया।
मऊ की टीम दूसरे और बलिया की टीम तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी नौ से 12 अक्तूबर तक शिब्ली नेशनल इंटर कॉलेज, आजमगढ़ में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में आजमगढ़ मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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चयनित खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर खेल प्रेमियों और प्रशिक्षकों में उत्साह है। विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत वर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर पीतांबर धाम पीठाधीश्वर विवेकानंद पाराशर, लौटू, मनमोहन, राजन वैदिक (मऊ), शंकर रावत (बलिया), मंजू (मऊ) सहित अर्चना, रितु, प्रियंका, आकांक्षा, स्मिता, रवीना, मंजरी और अंजलि आदि मौजूद रहे।
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प्रतियोगिता में अंडर-14, 17 और 19 बालक-बालिका वर्ग के खिलाड़ियों ने योगासन की विभिन्न स्पर्धाओं में प्रतिभाग किया। सभी वर्गों में आजमगढ़ के खिलाड़ियों ने बेहतर प्रदर्शन करते हुए प्रथम स्थान हासिल किया और मंडलीय चैंपियन बनने का गौरव प्राप्त किया।
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मऊ की टीम दूसरे और बलिया की टीम तीसरे स्थान पर रही। प्रतियोगिता में चयनित खिलाड़ी नौ से 12 अक्तूबर तक शिब्ली नेशनल इंटर कॉलेज, आजमगढ़ में आयोजित होने वाली प्रतियोगिता में आजमगढ़ मंडल का प्रतिनिधित्व करेंगे।
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चयनित खिलाड़ियों के प्रदर्शन को लेकर खेल प्रेमियों और प्रशिक्षकों में उत्साह है। विद्यालय के प्रबंधक रमाकांत वर्मा ने अतिथियों का स्वागत किया। इस अवसर पर पीतांबर धाम पीठाधीश्वर विवेकानंद पाराशर, लौटू, मनमोहन, राजन वैदिक (मऊ), शंकर रावत (बलिया), मंजू (मऊ) सहित अर्चना, रितु, प्रियंका, आकांक्षा, स्मिता, रवीना, मंजरी और अंजलि आदि मौजूद रहे।