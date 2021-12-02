फ्री ई-पेपर
पर्सनलाइज़्ड फ़ीड
पर्सनलाइज़्ड नोटिफ़िकेशन
चलते-फिरते ख़बरें
लॉयल्टी रिवॉर्ड्स
डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Azamgarh News ›   Anti-Romeo squad checked 1,206 people; three arrested.

Azamgarh News: एंटी रोमियो टीम ने 1206 लोगों की जांच की, तीन गिरफ्तार

Thu, 22 Oct 2026 01:13 AM IST
वाराणसी ब्यूरो
Varanasi Bureau वाराणसी ब्यूरो
Updated Thu, 22 Oct 2026 01:13 AM IST
विज्ञापन
Anti-Romeo squad checked 1,206 people; three arrested.
महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के तहत मंगलवार को जिले के 26 थानों में 103 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से 2877 महिलाओं, बालिकाओं, पुरुषों और छात्रों को जागरूक किया गया। वहीं, एंटी रोमियो स्क्वाड ने 1206 व्यक्तियों की जांच की। इस दौरान 709 लोगों को चेतावनी दी गई और तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक यातायात एवं मिशन शक्ति के नोडल अधिकारी पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण में अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर स्टंटबाजी करने वाले 81 वाहनों का चालान किया गया। पुलिस ने 517 निजी टैक्सी और अन्य वाहनों की जांच कर उनका सत्यापन भी किया।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed