Azamgarh News: एंटी रोमियो टीम ने 1206 लोगों की जांच की, तीन गिरफ्तार

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महिलाओं की सुरक्षा, सम्मान और स्वावलंबन के लिए चलाए जा रहे मिशन शक्ति फेज-6.0 अभियान के तहत मंगलवार को जिले के 26 थानों में 103 जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए गए। इन कार्यक्रमों के माध्यम से 2877 महिलाओं, बालिकाओं, पुरुषों और छात्रों को जागरूक किया गया। वहीं, एंटी रोमियो स्क्वाड ने 1206 व्यक्तियों की जांच की। इस दौरान 709 लोगों को चेतावनी दी गई और तीन के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर गिरफ्तार किया गया। अपर पुलिस अधीक्षक यातायात एवं मिशन शक्ति के नोडल अधिकारी पंकज श्रीवास्तव के नेतृत्व तथा क्षेत्राधिकारी लालगंज आस्था जायसवाल के पर्यवेक्षण में अभियान चलाया जा रहा है। सार्वजनिक स्थानों पर स्टंटबाजी करने वाले 81 वाहनों का चालान किया गया। पुलिस ने 517 निजी टैक्सी और अन्य वाहनों की जांच कर उनका सत्यापन भी किया।