यूपी: आजमगढ़ में साइबर अपराधियों का खेल बेनकाब, अंतरराष्ट्रीय कॉल धोखाधड़ी के दो अपराधी गिरफ्तार

ऐसे देते थे वारदात को अंजाम

अभियुक्तों ने बताया कि वे जीशान के साथ मिलकर अंतर्राष्ट्रीय प्रीमियम दर वाले नंबरों पर इंटरनेट कॉल करते थे। इन कॉलों को टोल-फ्री नंबरों से जोड़कर लंबे समय तक सक्रिय रखा जाता था, जिससे प्रति मिनट राजस्व उत्पन्न होता था। उन्हें व्हाट्सएप और टेलीग्राम के माध्यम से प्रीमियम नंबर और कॉल रूट मिलते थे। बरामद मोबाइल और लैपटॉप में BESTIPRN.COM और ESSARTELECOM.NET से संबंधित लॉगिन पहचान और कूटशब्द की जानकारी मिली है।



गिरफ्तार अभियुक्त और बरामदगी

पुलिस ने मो. ताबिश और सलीम अहमद को गिरफ्तार किया है। मो. ताबिश खुदादादपुर, थाना निजामाबाद का निवासी है। सलीम अहमद खरेवां, थाना सरायमीर का रहने वाला है। पुलिस ने उनके कब्जे से कुल 16 मोबाइल फोन, एक डेल कंपनी का लैपटॉप, तीन खुले सिम कार्ड और 4690 रुपये नकद बरामद किए हैं।