Azamgarh News: संस्कृत विद्यालयों के 67 कर्मचारियों की सुनवाई होगी

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वहीं, शेष कर्मचारियों की चयन और नियुक्ति प्रक्रिया की जांच के बाद अब उनकी सुनवाई कराई जा रही है।जिला विद्यालय निरीक्षक अजय कुमार ने बताया कि जिलाधिकारी के आदेश के तहत त्रिस्तरीय जांच समिति का गठन किया गया था। समिति ने संस्कृत माध्यमिक विद्यालयों और महाविद्यालयों में कार्यरत मानदेय शिक्षक, स्थायी शिक्षक एवं शिक्षणेत्तर कर्मचारियों के चयन और नियुक्ति का निष्पक्ष एवं पारदर्शी तरीके से परीक्षण किया।परीक्षण के बाद जो शिक्षक और शिक्षणेत्तर कर्मचारी अर्ह पाए गए, उनका वेतन जारी कर दिया गया है। वहीं, शेष 67 कर्मचारियों के मामलों में प्रक्रिया अभी पूरी नहीं हुई है।डीआईओएस ने बताया कि शेष 67 कर्मचारियों में से 12 मानदेय शिक्षकों की सुनवाई नौ सितंबर को और नौ स्थायी शिक्षकों की सुनवाई 10 सितंबर को कार्यालय स्तर पर की जा रही है। सुनवाई के दौरान संबंधित कर्मचारियों की चयन एवं नियुक्ति से जुड़े अभिलेखों और दावों का परीक्षण किया जाएगा।00सुनवाई के बाद होगी कार्रवाईजिला विद्यालय निरीक्षक ने बताया कि सुनवाई पूरी होने के बाद संस्कृत नियमों, विनियमों और परिनियमावली के तहत विधिक कार्रवाई की जाएगी। शेष कर्मचारियों के मामलों में भी सुनवाई के लिए अलग से पत्र भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि पूरी प्रक्रिया निर्धारित नियमों के अनुसार की जा रही है, ताकि पात्र कर्मचारियों के मामलों में नियमानुसार निर्णय लिया जा सके और नियुक्ति संबंधी अनियमितताओं की स्थिति में आवश्यक कार्रवाई सुनिश्चित हो।