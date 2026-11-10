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Ayodhya News: दीपोत्सव से लौट रहे युवक की संदिग्ध हालात में मौत

Tue, 10 Nov 2026 11:58 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 10 Nov 2026 11:58 PM IST
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Youth returning from Deepotsav dies under suspicious circumstances
अयोध्या। दीपोत्सव देखकर लौटे लखनऊ के व्यवसायी की संदिग्ध हालात में मौत हो गई। लखनऊ के कानपुर रोड स्थित एलडीए कॉलोनी निवासी व्यवसायी मोहतसिम राजपाल (39) किसी के साथ कार से दीपोत्सव में शामिल होने आए थे।
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अयोध्या धाम से लौटते हुए कैंट के दराबगंज स्थित पेट्रोल पंप पर वह नित्यक्रिया के लिए गए थे। साथी कार में ही उनका इंतजार कर रहा था। काफी देर तक वह नहीं लौटे तो उसने पंप के कर्मचारियों को जानकारी दी।
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दरवाजा तोड़कर देखा गया तो वह शौचालय में बेहोश पड़े थे। उन्हें रात करीब 11 बजे जिला अस्पताल लाया गया, जहां चिकित्सकों ने मृत घोषित कर दिया। इंस्पेक्टर संदीप सिंह ने बताया कि मामले की जांच की जा रही है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट से मौत की वजह स्पष्ट होगी। संवाद
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