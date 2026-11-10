Ayodhya News: रामलला के राग-भोग के लिए रामकोट में बनेगी गोशाला

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गोशाला निर्माण के लिए विधि-विधान से भूमि पूजन कर कार्य की शुरुआत की गई। यहां देसी नस्ल की गायों का संरक्षण और संवर्धन किया जाएगा। गोशाला में तैयार होने वाले दूध और घी का उपयोग रामलला के राग-भोग और पूजा-अर्चना में किया जाएगा।धार्मिक समिति के सदस्य राजकुमार दास ने बताया कि रामलला को शुद्ध और सात्विक दुग्ध उत्पाद उपलब्ध कराने के उद्देश्य से मंदिर के निकट गोशाला विकसित की जा रही है। इसमें कामधेनु सहित विभिन्न देसी नस्लों की गायों को रखा जाएगा। गायों की सेवा, सुरक्षा और खान-पान के लिए विशेष प्रबंध किए जाएंगे।