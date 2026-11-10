Exclusive News एक्सक्लूसिव खबरें
Free E-Paper फ्री में ई-पेपर पढ़ें
ऐप डाउनलोड करें

मेरा शहर

सब्सक्राइब करें
Hindi News ›   Uttar Pradesh ›   Ayodhya News ›   Wrestlers displayed their strength in the dangal

Ayodhya News: दंगल में पहलवानों ने दिखाया दमखम

Tue, 10 Nov 2026 11:57 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 10 Nov 2026 11:57 PM IST
विज्ञापन
Wrestlers displayed their strength in the dangal
गौराघाट। तारडीह स्थित बाबा कमरिया धाम पर यम द्वितीया पर मेले और दंगल का आयोजन हुआ। इसमें अयोध्या, गोंडा, बस्ती, गोरखपुर, दिल्ली सहित प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों से आए पहलवानों ने दमखम का प्रदर्शन किया। दंगल में 21 से अधिक जोड़ कुश्तियां हुईं।
विज्ञापन

सबसे बड़ी एक लाख रुपये की कुश्ती अयोध्या केसरी आशीष पहलवान और दिल्ली के अभिषेक पहलवान के बीच हुई, जिसमें आशीष ने जीत दर्ज की। बिजली पहलवान मुमताज नगर और महाबली पहलवान के बीच मुकाबला बराबरी पर छूटा।
विज्ञापन

गोरखपुर के इंद्रभान पहलवान को हराकर पंकज पहलवान विजयी रहे। इसके अलावा शिवपूजन कर्मा और तिहुरा माझा के विकास यादव ने भी अपने-अपने मुकाबलों में जीत हासिल की। मेले में सजी दुकानों पर लोगों ने खरीदारी की। इस अवसर पर गन्ना समिति के पूर्व चेयरमैन महादेव यादव, अध्यक्ष रामशंकर यादव, कोषाध्यक्ष राजकुमार यादव उर्फ गोली, हीरालाल पहलवान, पूर्व प्रधान शीतला यादव आदि मौजूद रहे।
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

रहें हर खबर से अपडेट, डाउनलोड करें Android Hindi News App, iOS Hindi News App और Amarujala Hindi News APP अपने मोबाइल पे|
Get all India News in Hindi related to live update of politics, sports, entertainment, technology and education etc. Stay updated with us for all breaking news from India News and more news in Hindi.

विज्ञापन
विज्ञापन
विज्ञापन

एड फ्री अनुभव के लिए अमर उजाला प्रीमियम सब्सक्राइब करें

Next Article

Disclaimer


हम डाटा संग्रह टूल्स, जैसे की कुकीज के माध्यम से आपकी जानकारी एकत्र करते हैं ताकि आपको बेहतर और व्यक्तिगत अनुभव प्रदान कर सकें और लक्षित विज्ञापन पेश कर सकें। अगर आप साइन-अप करते हैं, तो हम आपका ईमेल पता, फोन नंबर और अन्य विवरण पूरी तरह सुरक्षित तरीके से स्टोर करते हैं। आप कुकीज नीति पृष्ठ से अपनी कुकीज हटा सकते है और रजिस्टर्ड यूजर अपने प्रोफाइल पेज से अपना व्यक्तिगत डाटा हटा या एक्सपोर्ट कर सकते हैं। हमारी Cookies Policy, Privacy Policy और Terms & Conditions के बारे में पढ़ें और अपनी सहमति देने के लिए Agree पर क्लिक करें।
Agree

अपना शहर चुनें

AU ऐप में पढ़ें

Followed