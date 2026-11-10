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Ayodhya News: इलेक्ट्रॉनिक दुकान में लगी आग

Tue, 10 Nov 2026 11:54 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 10 Nov 2026 11:54 PM IST
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Fire breaks out at an electronics shop
अमानीगंज। खंडासा के अंजरौली बाजार में सोमवार सुबह एक इलेक्ट्रॉनिक की दुकान में आग लग गई। हादसे में दुकान में रखा करीब आठ लाख रुपये का सामान जलकर राख हो गया।
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फायर ब्रिगेड की टीम ने किसी तरह आग पर काबू पाया। अंजरौली गांव निवासी सुनील सिंह ने बताया कि रविवार शाम को वह दुकान बंद कर घर गए थे। सोमवार सुबह करीब छह बजे बाजार के लोगों ने दुकान से धुआं और लपटें देखकर उन्हें सूचित किया। आग से पंखे, बल्ब, बिजली के तार और अन्य इलेक्ट्रॉनिक उपकरण जल गए। (संवाद)
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