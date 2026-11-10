Ayodhya News: आग से गृहस्थी का सामान जलकर राख

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इसी बीच मंगलवार शाम करीब चार बजे अचानक कमरे में आग लग गई। हल्ला-गुहार पर ग्रामीण दौड़े और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कमरे में रखा अलमारी, बक्सा, अनाज, बिस्तर, बर्तन, कपड़ा आदि जलकर राख हो गया। लेखपाल ज्योति ओझा ने नुकसान का आंकड़ा इकट्ठा किया। बबिता ने बताया कि अग्निकांड में करीब 80 हजार का नुकसान हुआ है।

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हनुमतनगर। मोहतसिमपुर अकवारा में मंगलवार शाम अचानक लगी आग से घर का सामान जलकर राख हो गया। गांव निवासी संजय कसौधन मजदूरी करने गए थे। उनकी पत्नी बबिता घर पर थीं।