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Ayodhya News: आग से गृहस्थी का सामान जलकर राख

Tue, 10 Nov 2026 11:51 PM IST
लखनऊ ब्यूरो संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या
संवाद न्यूज एजेंसी, अयोध्या Updated Tue, 10 Nov 2026 11:51 PM IST
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Household belongings reduced to ashes in a fire
हनुमतनगर। मोहतसिमपुर अकवारा में मंगलवार शाम अचानक लगी आग से घर का सामान जलकर राख हो गया। गांव निवासी संजय कसौधन मजदूरी करने गए थे। उनकी पत्नी बबिता घर पर थीं।
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इसी बीच मंगलवार शाम करीब चार बजे अचानक कमरे में आग लग गई। हल्ला-गुहार पर ग्रामीण दौड़े और आग बुझाने का प्रयास किया, लेकिन तब तक कमरे में रखा अलमारी, बक्सा, अनाज, बिस्तर, बर्तन, कपड़ा आदि जलकर राख हो गया। लेखपाल ज्योति ओझा ने नुकसान का आंकड़ा इकट्ठा किया। बबिता ने बताया कि अग्निकांड में करीब 80 हजार का नुकसान हुआ है।
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