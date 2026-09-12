Ayodhya News: जहरीला पदार्थ खाने से युवक की मौत

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मिल्कीपुर। खंडासा क्षेत्र के धौरहरा मुकुंदहा गांव में शुक्रवार को जहरीला पदार्थ खाने से 28 वर्षीय मोहित रैदास की मौत हो गई। तबीयत बिगड़ने पर परिजन उसे सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र मिल्कीपुर ले गए, जहां प्राथमिक उपचार के बाद चिकित्सक डॉ. अनिल कुमार ने जिला अस्पताल रेफर कर दिया। जिला अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने जांच के बाद उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों के अनुसार, मोहित टाइल्स लगाने का काम करता था। पुलिस ने शव पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।