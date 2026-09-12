Ayodhya News: किशोरी के अपहरण का आरोप

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तारुन। सोशल मीडिया के जरिये दोस्ती के बाद एक किशोरी के अपहरण का मामला सामने आया है। घटना चार सितंबर की बताई जा रही है। परिजनों के अनुसार, बिहार के दरभंगा जिले के कौल बाजार निवासी युवक ने इंस्टाग्राम के माध्यम से बेटी से दोस्ती की थी। चार सितंबर को उसकी मां बाजार गई थी। इसी दौरान आरोपी युवक किशोरी को बहलाकर अपने साथ ले गया। परिजनों ने काफी तलाश की। 10 सितंबर की रात आरोपी के परिजनों ने फोन कर किशोरी के उनके पास होने की जानकारी दी। पुलिस ने रिपोर्ट दर्ज कर किशोरी को खोज लिया है।