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अधिवक्ता संघ के आचार्य नरेंद्र देव सभागार में शुक्रवार को यह गुप्त मतदान हुआ। इसमें कुल 1517 अधिवक्ताओं ने भाग लिया। मतदान सुबह दस बजे शुरू हुआ। इनमें से 13 मत अवैध पाए गए। देर शाम अधिवक्ता संघ अध्यक्ष कालिका प्रसाद मिश्रा ने मतदान प्रक्रिया पूरी होने की घोषणा की। इसके बाद उन्होंने मतों की घोषणा भी की। शुक्रवार को हुए इस गुप्त मतदान की पूरी कार्रवाई की घोषणा 30 नवंबर को अधिवक्ता संघ की सामान्य सदन की बैठक में की जाएगी।मतदान के लिए व्यापक व्यवस्थाएं की गई थीं। अधिवक्ताओं के लिए दो कतारें बनाई गईं और पुलिस की बैरिकेडिंग लगाई गई थी। अधिवक्ता संघ अध्यक्ष ने मतदान में सहयोग करने वाले मंसूर इलाही, इंद्रेश त्रिपाठी, राम शंकर यादव, सूर्य लाल और एल्डर्स कमेटी के अध्यक्ष घनश्याम उपाध्याय को धन्यवाद दिया। कार्यकारिणी के सभी सदस्यों को भी उनके सहयोग के लिए सराहा गया।