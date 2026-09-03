Ayodhya News: सीईओ की जिम्मेदारियां तय करने में जुटा ट्रस्ट, बन रही एसओपी

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सूत्रों के अनुसार, जितेंद्र मिश्र सीईओ के तौर पर अपनी अलग टीम भी तैयार करेंगे। इसके लिए सीईओ पद के लिए शॉर्टलिस्ट किए गए 17 नामों में से कुछ अधिकारियों को उनकी टीम में शामिल किए जाने की संभावना है। हालांकि, टीम में शामिल होने वाले लोगों को लेकर अभी अंतिम निर्णय नहीं हुआ है। टीम में जरूरत पड़ने पर डिप्टी सीईओ, एडिशनल सीईओ की भी तैनाती की जा सकेगी। वहीं, ट्रस्ट की ओर से सीईओ की जिम्मेदारियों और कार्यक्षेत्र को स्पष्ट करने के लिए एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर) तैयार की जा रही है।ट्रस्ट के महासचिव गोविंद देव गिरि ने बताया कि सीईओ की जिम्मेदारियों और कार्यों को लेकर एसओपी तैयार की जा रही है। एक-दो दिन में एसओपी तैयार हो जाएगी। इसके बाद सीईओ उसी के अनुरूप राम मंदिर की व्यवस्थाओं को संभालने की दिशा में काम शुरू करेंगे। ट्रस्ट के स्तर पर एसओपी तैयार होने के बाद यह भी स्पष्ट होगा कि सीईओ के पास कौन-कौन से अधिकार और जिम्मेदारियां होंगी।