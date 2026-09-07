Ayodhya News: विद्युत समस्या से परेशान ग्रामीणों ने एसडीओ कार्यालय घेरा

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सोहावल। करेरु गिरधरपुर के ग्रामीणों ने सोमवार को उपमंडलीय अभियंता कार्यालय का घेराव किया। वे पिछले छह महीने से लगातार विद्युत समस्या से परेशान थे। लगभग दो दर्जन लोगों ने अभियंता और उप जिलाधिकारी को शिकायती पत्र सौंपा। ग्रामीणों का आरोप है कि जर्जर पारेषण लाइन से रोज लाइन में खराबी आती है। तार जलकर टूटते रहते हैं। विभागीय कर्मी रखरखाव के नाम पर विद्युत आपूर्ति बंद तो करते हैं, लेकिन वे कार्य पूरा नहीं करते और लाइन चालू करने के लिए पैसा मांगते हैं। उप जिलाधिकारी आदित्य विक्रम अग्रवाल ने बताया कि मामला संज्ञान में आया है। उन्होंने उपमंडलीय अभियंता को तत्काल व्यवस्था सुधारने के निर्देश दिए हैं।