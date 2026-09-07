प्रदेश के 104 रजिस्ट्री कार्यालयों का किया जा रहा कायाकल्प : रविंद्र

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मंत्री रविंद्र जायसवाल ने कहा कि प्रदेश सरकार आमजन को बेहतर सुविधाएं उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि प्रदेशभर में 104 रजिस्ट्री कार्यालयों का कायाकल्प किया जा रहा है। जर्जर भवनों को नए भवनों में तब्दील करने के साथ ही कार्यालयों में सुविधाओं की कमी भी दूर की जा रही है।उन्होंने प्रदेश में रजिस्ट्रियों की बढ़ती संख्या का भी जिक्र किया। कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के कार्यकाल में प्रतिवर्ष 16 से 17 लाख रजिस्ट्रियां होती थीं, जबकि वर्तमान सरकार में यह आंकड़ा बढ़कर 54 से 55 लाख प्रतिवर्ष हो गया है। उन्होंने इसे बेहतर कानून-व्यवस्था और निवेश के प्रति लोगों के बढ़ते भरोसे का प्रमाण बताया। कार्यक्रम में मिल्कीपुर विधायक चंद्रभानु पासवान सहित अन्य जनप्रतिनिधि और अधिकारी मौजूद रहे।